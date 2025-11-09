Поражение ЗРК С-400 является серьезным ударом по способностям врага.

Удар по зенитно-ракетному комплексу С-400 в оккупированном Крыму это своего рода "прорубание" коридора в системе противовоздушной обороны врага. Об этом в эфире "Радио NV" сказал Павел Нарожный, военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта".

"Удары по системам ЗРК С-400 - это "прорубание" коридора для того, чтобы дальше на этом участке, делать уже какие-то другие операции", - отметил он.

При этом добавил, что речь идет об уничтожении пусковой установки, которая не является самой сложной частью этого комплекса.

Видео дня

"Гораздо лучше если бы речь шла о радаре системы С-400. Но и пусковая также очень серьезный удар по способности врага. У россиян до полномасштабного вторжения таких С-400 было где-то 50-55 штук. Но за время войны уничтожено более 20 штук. Это наиболее современная система, которую враг позиционирует как полный аналог "Петриота", но это конечно не так. У них довольно лимитированное количество этих систем при той огромной территории, которую надо закрывать", - подчеркнул Нарожный.

При этом добавил, что это значительная потеря для врага, а мы в ближайшее время сможем услышать и увидим новые удары по оккупированному Крыму.

Война в Украине: удары по Крыму

Как сообщал УНИАН, украинские разведчики уничтожили объекты противовоздушной обороны российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в ночь с 1 на 2 ноября атаковали дорогостоящие объекты системы противовоздушной обороны россиян во временно оккупированном Крыму.

Разведчики рассказали, что в результате удара по вражескому пункту управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции, уничтожена российская многофункциональная РЛС 92Н6Е и оборудование системы автономного энергообеспечения пункта управления С-400.

Также специалисты ГУР успешно поразили аэродромный обзорный радиолокатор АОРЛ-1АС и РЛС П-18 "Терек" российской оккупационной армии.

Вас также могут заинтересовать новости: