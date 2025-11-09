Перевалка нефти происходит прямо в море.

Прибрежные страны могут активнее проверять так называемый "теневой флот" РФ, но на это нужно определенное время и понятно, что Кремль будет оказывать противодействие таким проверкам. Такое мнение в эфире телемарафона высказал капитан 1 ранга запаса ВМС ВС Украины Андрей Рыженко.

По его словам, речь идет о странах НАТО, которые понимают, что нужно прописать определенные документы для этого, что в целом речь идет о сложной операции, которой Москва будет противодействовать. В частности, речь идет об угрозе РФ в Балтийском регионе.

"Танкеры подходят к портам, не заходя внутрь. Перевалка нефти происходит прямо в море. Как только несколько судов будут остановлены и возвращены в российские порты, операторы потеряют интерес к этому бизнесу, но на это нужно время - операция сложная и сенситивная, а Россия будет оказывать противодействие", - сказал эксперт.

Видео дня

Теневой флот РФ - что известно

Напомним, недавно литовский общественный вещатель LRT написал, что самые ярые сторонники Украины в Европе и противники России - страны Балтии - тайком помогают российскому теневому флоту, который перевозит подсанкционную нефть.

По данным СМИ, между июнем 2024 года и мартом 2025 года два судна-заправщика компании Rina и Zircone совершили 286 операций по заправке судов в разных точках Балтийского моря. Из них по меньшей мере 159 - это танкеры, заходившие в порты РФ незадолго до или после заправки.

По мнению аналитика Киевской школы экономики Анатолия Кравцева, на момент проведения заправки не менее 20 танкеров имели четкие признаки принадлежности к теневому флоту РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: