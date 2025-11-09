Также генсек подчеркнул, что ядерное сдерживание НАТО является главной гарантией безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен помнить, что ядерная война не должна начинаться, поскольку выиграть ее невозможно. Об этом он сказал в интервью Die Welt.

"Путин должен знать, что ядерная война никогда не может быть выиграна и никогда не должна вестись", - отметил генсек НАТО.

Такие его слова прозвучали на фоне заявлений президента РФ о подготовке возможных испытаний ядерного оружия в ответ на планы США.

Видео дня

Рютте также отметил значение ядерного потенциала альянса для его же безопасности. По его словам, ядерное сдерживание НАТО является главной гарантией безопасности, поэтому важно, чтобы эти силы оставались "надежными, безопасными и эффективными".

Политик добавил, что недавние ядерные учения НАТО прошли успешно, что свидетельствует об "абсолютной уверенности в надежности ядерного сдерживания НАТО".

"Это послало четкий сигнал любому противнику, что НАТО может и будет защищать всех союзников от всех угроз", - заверил Рютте.

Генсек отметил, что странам НАТО следует больше объяснять своим гражданам роль ядерного сдерживания. По его словам, в случае, когда РФ проводит опасную и безрассудную ядерную риторику, население должно знать, что оснований для паники нет, поскольку НАТО имеет мощные силы сдерживания, которые "поддерживают мир, предотвращают принуждение и сдерживают агрессию".

НАТО и Россия - последние новости

Ранее высокопоставленный немецкий военный чиновник, генерал-лейтенант Александр Зольфранк заявил, что несмотря на неудачи на войне в Украине, РФ может в любой момент атаковать НАТО. Он также повторил предупреждение НАТО о том, что Россия может потенциально начать полномасштабное вторжение в страны альянса уже в 2029 году.

"Если посмотреть на нынешние возможности и боевую мощь России, то она может уже завтра начать небольшую атаку на территорию НАТО. Небольшая, быстрая, ограниченная регионально, ничего большого - для этого Россия слишком связана в Украине", - считает Зольфранк.

В то же время Business Insider писал, что НАТО, готовясь к войне, делает ставку на танки, несмотря на стремительное развитие дронов. В частности новая немецкая 45 бронетанковая бригада в Литве начинает свое первое значительное постоянное развертывание бригады за рубежом со времен Второй мировой войны. На ее вооружении находятся танки Leopard 2A8.

"Мы должны внедрить новые возможности в наших вооруженных силах, исходя из уроков, вынесенных из ужасной войны агрессии России в Украине", - подчеркнул командир бригады Кристоф Губер.

Вас также могут заинтересовать новости: