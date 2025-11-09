По мнению Боровика, надо увеличивать количество поражений по количеству вылетов дронов.

Украина имеет дроны, которые способны бить вглубь России на тысячи километров, но нужны масштабирование и лучшая система доказательства. Об этом основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик сказал в эфире канала Киев24.

По его словам, достаточно и 10 дронов запустить в цель, если они имеют хорошую систему доведения, оснащены искусственным интеллектом и способны обходить систему ПВО. Мол, это означает, что все они попадут в точку, куда их послали.

"Если это дроны, которые сейчас применяют что Московия против нас, что мы против них с доходом к цели примерно 10-20%, то нужно запускать сотни дронов - минимум 100, 200, 300, 400", - сказал он.

Боровик говорит, что у Украины "уже есть такие возможности и у нас такие запуски происходят, но надо увеличивать количество поражений по отношению к количеству вылетов".

"Где-то около 2000 километров уже может доставать, то есть это уже вдвое дальше от Москвы. Целей достаточно много и список целей есть, только нужны масштабирование и классная система доказательств", - добавил эксперт.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, в Воронеже после атаки серьезно повреждена ТЭЦ. Жители города рассказали, что слышали по меньшей мере 4 взрыва, в нескольких районах пропадало электричество. В сети распространяли кадры с ТЭЦ-1, на которых видны серьезные повреждения в результате удара - разбиты окна, а также, по сообщению автора видео, повреждена крыша. Воронежская ТЭЦ-1 - крупнейший поставщик тепловой энергии для жилых домов и крупных предприятий города, в частности завода "Воронежсинтезкаучук".

Также неделю назад мы писали, что в порту Туапсе беспилотниками поражен нефтяной терминал. Вероятно, попадание было по центральной грузовой эстакаде, являющейся основным узлом перевалки нефти и темных нефтепродуктов между береговыми емкостями терминала и танкерами. Предполагается, что второй удар мог задеть нефтеналивной пирс.

3 ноября Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ. Было зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6. Этот завод - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 млн тонн. Предприятие привлечено к обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

