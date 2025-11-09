К счастью, обошлось без пострадавших.

Россияне в ночь на 9 ноября атаковали ТЭЦ "Клиар Энерджи" в Черниговской области. Об этом сообщил основатель компании Андрей Гриненко на своей странице в Facebook.

Он поделился, что ночью три российских дрона ударили по первой крупной ТЭЦ в Украине, работающей на биомассе. Станцию построили в 2016 году.

"Она стала эталоном для отрасли - первой крупной станцией на биомассе, доказавшей Украине: энергетическая независимость начинается с местных ресурсов", - написал Гриненко.

К счастью, обошлось без пострадавших. Тем не менее, на опубликованных снимках видно, что ТЭЦ получила повреждения.

РФ спланировано атаковала подстанции двух АЭС - что известно

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что во время массированной атаки в ночь на 8 ноября Россия нанесла удары по подстанциям, которые обеспечивают электроэнергией Хмельницкую и Ривненскую АЭС. Он подчеркнул, что это были не случайные, а хорошо спланированные удары.

Сибига призвал все государства, которые ценят ядерную безопасность, в частности Китай и Индию, потребовать от Москві прекратить безрассудные атаки на ядерную энергетику, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Также он призвал к срочному созыву Совета управляющих МАГАТЭ.

