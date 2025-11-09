Для таких целей можно применять разные методы.

Не у каждого человека, который живет в частном доме, есть централизованная канализация. В ее отсутствие все отходы из туалета, ванной и раковины уходят в специальный резервуар под землей. Узнайте, как очистить выгребную яму без откачки другими способами.

Как очистить выгребную яму от жира и отходов - варианты

Вызвать специалиста, который профессионально откачает яму, могут себе позволить далеко не все, поэтому украинцы пытаются справляться самостоятельно. Прежде чем это делать, нужно разобраться, насколько экстренная ситуация. Определить уровень заполненности ямы можно через окошко или обратить внимание на другие признаки:

в доме сильно пахнет канализацией;

из ямы раздаются булькающие звуки;

вода из ванной и раковины стекает плохо.

Если упустить момент своевременной откачки ямы, то резервуар переполнится, и мутная грязная вода вместе с каловыми и другими массами пойдет через верх в ванной и раковинах.

Первый вариант, который рассматривают люди - биологические препараты. Их можно купить в любом хозяйственном магазине, хватает таких средств как минимум на 2-3 месяца. Активные в составе препаратов перерабатывают человеческие отходы, разлагая их на ил и воду. Они безопасны для окружающей среды, но абсолютно неэффективны при минусовой температуре. Если хотите чистить яму так, применяйте средство только летом на даче.

В резервуар некоторые хозяева частных домов бросают крапиву, древесные опилки и ботву с огорода. Важно понимать, что эти "помощники" нейтрализуют запах и дезинфицируют яму, но откачивать яму все равно придется, а содержимое потом можно будет использовать как компост для грядок.

Есть только один метод, как правильно почистить выгребную яму в холодное время года, если вы не хотите или не можете вызвать ассенизатора. В таком случае необходимо приобрести химические препараты. Они выполняют ту же самую функцию, что и бактерии, но эффективны круглый год при любой погоде. Минус заключается в пагубности химикатов - воду из резервуара потом нельзя использовать для огорода, а в радиусе нескольких метров от ямы погибнут все растения и даже трава.

Лучшие очистители для выгребной ямы:

хлорная известь - популярный вариант, но при работе с ним нужно защищать дыхательные пути;

соли аммония - уничтожают неприятный запах, чистят яму, но так же, как и известь, опасны для здоровья;

нитратные окислители - дорогостоящий, но очень эффективный и безопасный для человека.

Если у вас резервуар закрытого типа, то можно приобрести хлорную известь или соли аммония, то при открытых емкостях вариант только один - нитратные окислители, не выделяющие токсичных газов.

Что залить в выгребную яму, чтобы избавиться от ила

Вне зависимости от средства, которое вы выберете, с илом придется сражаться отдельно. Даже если содержимое резервуара потом легко сможете откачать шлангом, на дне останется зеленый осадок.

Бороться с ним можно механическим и химическим путем, а лучше сочетать первый и второй вариант, чтобы получить максимальный результат. Для начала приобретите препарат, в составе которого будет соль аммония, хлорная известь, гидроксид натрия или карбид кальция. Далее запоминайте, как почистить выгребную яму, чтобы забыть об этом вопросе надолго:

спустите всю воду из резервуара;

засыпьте внутрь выбранное средство по инструкции;

выждите необходимое время (как правило, это от 5 до 24 часов) и не пользуйтесь водой и канализацией в доме;

уберите ил насосом.

В качестве альтернативы можно использовать и более безопасные, биологические, препараты, тогда воду из ямы можно будет применить на огороде, зато ждать растворения ила придется до двух суток.

