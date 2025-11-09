Актриса лишь подогрела слухи.

Известная украинская актриса Наталья Денисенко показалась с двумя мужчинами, с которыми ей приписывали романы. Звезда лишь подогрела слухи новым фото.

В своем блоге в Instagram, актриса рассказала поклонникам, как провела свои выходные. Свободное время она провела в звездной компании.

Как оказалось, Наталка побывала на одном из концертов Артема Пивоварова. Однако, актриса была не одна. Ее заметили с режиссером Алексеем Комаровским и моделью Юрием Савранским. С обоими актрисе приписывали романтические отношения.

"Концерт в супер хорошей компании", - подписала фото Денисенко, отметив Алексея и Юрия.

Наталка Денисенко - личная жизнь

Актриса в течение восьми лет была замужем за актером и бывшим военнослужащим Андреем Фединчиком, с которым имеет общего сына. Однако, пара развелась несколько месяцев назад по желанию Денисенко.

Звезду обвиняли в изменах, а после развода начали приписывать романы с известными холостяками. В частности с Комаровским и Савранским. Впрочем, Наталья все отрицала, хотя последним фото она сама подогрела слухи о новых отношениях.

Недавно Наталья Денисенко призналась, имеет ли планы стать героиней шоу "Холостячка" после развода.

