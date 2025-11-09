По словам эксперта, такие действия страны-агрессора должны стать сигналом для Европы.

Россия готовит стратегию возможной агрессии против Европы. Об этом рассказал военный эксперт Иван Тимочко в эфире "Киев24".

"Россия, проведя эти учения "Запад-2025", не остановились на этом, а все-таки разрабатывает какую-то доктрину или стратегию потенциальной агрессии против европейских стран, поэтому россияне, кроме общей мобилизации, которая есть сейчас, пытаются еще максимально исследовать реальный свой потенциал к мобилизации и то, сколько людей система может пропустить через подготовку", - отметил он.

По словам эксперта, такие действия страны-агрессора должны стать сигналом для Европы о необходимости усиления оборонной готовности.

Ранее комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сделал заявление о выводе войск США из Европы. По его словам, Европа должна признать, что она больше не живет в мире, где американцы заботятся об обороне региона, а она наслаждается дивидендами мира.

"Я абсолютно трансатлантист. Но я также пытаюсь предложить какие-то практические долгосрочные взгляды, которые нам необходимы. Они скажут: "Мы постепенно уходим. Будьте уверены в ядерном зонтике на более длительный срок, но сейчас нам нужно переместить сухопутные войска или что-то еще. И давайте посмотрим с практической точки зрения, когда вы будете готовы к замене"", - отметил Кубилюс.

Также высокопоставленный немецкий военный чиновник, генерал-лейтенант Александр Зольфранк заявил, что несмотря на неудачи на войне в Украине, РФ может в любой момент атаковать НАТО. Кроме того, он повторил предупреждение НАТО о том, что Россия может потенциально начать полномасштабное вторжение в страны альянса уже в 2029 году.

"Сухопутные войска несут потери, но Россия заявляет, что намерена увеличить общую численность войск до 1,5 миллиона солдат. А Россия имеет достаточно основных боевых танков, чтобы уже завтра осуществить ограниченную атаку", - предупредил Зольфранк.

