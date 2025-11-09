В то время квартиры начали делать без батарей и обоев.

Построенные многоэтажные дома на западе СССР и до сих пор вызывают много вопросов. Как оказалось, в то время комплектующих катастрофически не хватало, однако обороты строительства никто не сбавлял. Об этом рассказал заслуженный архитектор Украины, лауреат государственной премии Украины в области архитектуры (2003), член-корреспондент Академии архитектуры Украины, профессор Сергей Юнаков в комментарии для "Телеграф".

По его словам, построенные в Советском Союзе квартиры непонятны, ведь есть дома, где толщина стен может составлять 25 см, однако должна достигать хотя бы 38, а лучше всего - 51 см.

Перед распадом СССР до 1991 года многоэтажки стали строить еще хуже. Это было связано с дефицитом материалов, комплектующих, а также дома создавали буквально из того, что было под рукой.

Таким образом появились квартиры, где вместо батарей, был поставлен кусок согнутой в гармошку трубы. Аналогичная ситуация была и с обоями, ведь в какой-то момент их перестали вообще клеить.

"Одним словом началась настоящая халтура. Квартиры без батарей и обоев", - объяснил Юнаков.

Архитектор отметил, что отсутствие нормальной батареи делало квартиры достаточно холодными, поскольку система нагрева только по трубе не покрывала в достаточной степени объемы помещений. Но такие квартиры все равно людям давали, поэтому они там жили, приспосабливаясь к таким условиям.

