Также эксперт высказался о возможности уничтожения российского подразделения "Рубикон".

В Украине можно редко увидеть новости о результатах работы украинской авиации по захватчикам на фронте, но летчики сделали значительный вклад, а именно отрабатывая по дроноводам РФ. Об этом заявил эксперт по вооружению Defense Express Иван Киричевский в комментарии для LIGA.net.

По его словам, центр "Рубикон" сейчас является самым опасным для украинской армии, однако это альтернативное подразделение РФ, которое заряжено на убийство украинцев "даже вопреки тем палкам, которые может вставлять в колеса централизованное российское военное командование".

"Если, дай Бог, Силам обороны удастся затоптать "Рубикон" как явление, соответственно, удастся затоптать и определенные элементы этой российской военной культуры, которая, к сожалению, позволяет им, несмотря на их общую когнитивную ограниченность, быть достаточно эффективными в летательных дронах", - отметил Киричевский.

Когда эксперт говорил о необходимости "затоптать" явление "Рубикона", он имел в виду "чисто кинетическое влияние" на инструкторов и пилотов, ведь набрать новых для России не станет проблемой, однако качественно их подготовить - это уже проблема.

"Потому что наибольшее количество БпЛА любого типа теряется именно из-за криворукости операторов. И здесь стоит отметить также работу украинской авиации. Публично мы больше говорим о применении российских КАБов на линии боевого соприкосновения. Об ударах нашими КАБами по российским дроноводам говорим не так часто. Но свой неплохой вклад в борьбу с ними украинская авиация уже сделала", - заверил Киричевский.

Подразделение "Рубикон" - последние новости

Как писал УНИАН, ранее бойцы ГУР уничтожили штаб одного из самых боеспособных российских подразделений "Рубикон". Штаб был обнаружен в полуразрушенном доме оккупированной Авдеевки Донецкой области.

"По полученным координатам расположения врага мастера ГУР в условиях плотной городской застройки филигранно направили в россиян беспилотное средство FP-2, оснащенное более 105 килограммовой боевой частью. В результате удара ликвидированы офицеры и операторы беспилотников российского "Рубикона", которые находились в штабе", - добавили в разведке.

В то же время военный обозреватель Денис Попович высказался о российском подразделении "Рубикон". По его словам, это подразделение находится под руководством ФСБ и туда направляют значительные средства и лучших специалистов-пилотов БПЛА.

"Враг учится у нас, мы тоже должны чему-то учиться у врага. Они увидели, как мы используем дроны. Они этот опыт масштабировали, они сделали что-то лучше. Ну, мы должны тоже взять это на вооружение и сделать еще что-то лучше. Война в том заключается, что противоборствующие стороны друг у друга учатся и внедряют новые решения", - подчеркнул Попович.

