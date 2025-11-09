Также известно, что оборонный бюджет Бельгии вырос до 2% ВВП.

В Бельгии подростки получили письма с призывом присоединиться к Вооруженным силам страны. Об этом написал министр обороны Тео Франкен.

Отмечается, что Минобороны страны направило 149 тысяч писем 17-летним бельгийцам, чтобы они шли на добровольную военную службу.

В "Милитарном" добавили, что рекрутинговая кампания началась на фоне планов правительства создать вторую моторизованную бригаду и возродить Сухопутные войска как отдельный род войск.

Видео дня

"Это стало возможным благодаря увеличению оборонных расходов и подготовке к принятию обновленного Стратегического видения и закона о военном финансировании", - отметили в материале.

По новым планам, оборонный бюджет Бельгии вырос до 2% ВВП, что должно укрепить армию в условиях ухудшения ситуации с безопасностью в Европе.

"Одним из ключевых направлений реформ является реорганизация Сухопутного компонента в полноценные Сухопутные войска. Как отмечают в Минобороны, новое название отражает усиление боеготовности, модернизацию и быстрый рост оборонного сектора. Впрочем, за формальным созданием второй бригады стоит ряд организационных трудностей", - пишет "Милитарный".

Отмечается, что моторизованную бригаду с базированием в Марш-ан-Фаменн намерены разделить на 7-ю и 1-ю бригады, тогда как штаб последней будет размещен в Бург-Леопольде.

По состоянию на 2023 год Вооруженные силы Бельгии составляли около 25 тысяч активных военных. Среди них Сухопутный компонент насчитывал около 10 тысяч человек, Воздушный компонент - 4 900, Военно-морской компонент - 1 200, Медицинский компонент - 4900. Также в резерве находилось примерно 6 400 человек.

Бельгия и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, в октябре Бельгия подтвердила передачу всех обещанных истребителей F-16 для Украины. Отмечается, что передача состоится после подготовки пилотов и прохождения технических процедур.

"F-16 действительно попадут в вашу страну, но мы еще не подтвердили их готовность к использованию. Нужно пройти обучение, и это займет месяц. Поэтому когда самолеты прибывают, это не означает, что они сразу отправляются в Украину", - сообщил тогда министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Также стало известно, что Бельгия поддерживает передачу российских активов Украине, но есть нюанс. Как отметил посол Бельгии в Украине Люк Якобс, вопрос использования замороженных российских активов сложный и не имеет простого решения, которое бы гарантировало безопасность для всех сторон.

"Мы не оппозиция, но мы обращаем внимание на то, что использование российских активов должно быть юридически безупречным и не создавать рисков для финансовой системы ЕС. Мы не должны нанести больше боли себе, чем агрессору", - отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: