В РФ неоднократно отмечают, что новые самолеты вводятся в эксплуатацию и что продолжается дальнейшая модернизация.

РФ пытается возобновить интерес к иностранным заказам на свои истребители Су-57. В частности страна-агрессор показала новое рекламное видео, на котором можно увидеть внутренние отсеки для вооружения самолета и ракеты "воздух-воздух" накануне Dubai Airshow 2025, пишет Defence Blog.

Видео опубликовала Объединенная авиастроительная корпорация, которая входит в состав государственного оборонного конгломерата "Ростех", а также демонстрирует скрытые отсеки для оружия истребителя Су-57 "Фэлон". Это является характерной особенностью самолетов, которые построены с использованием технологии уменьшения заметности.

В "Ростехе" заявили, что новые Су-57 уже вступили в эксплуатацию, а модернизированные версии получат обновленные системы вооружения и двигатели.

"Расположение внутренних отсеков для вооружения, показанное в кадре, отражает подход к проектированию, который используется в других истребителях пятого поколения, где ракеты и высокоточное вооружение размещаются внутри фюзеляжа для уменьшения радиолокационной заметности. Рекламное видео делает акцент на этой особенности, показывая самолет, выполняющий маневры с частично открытыми дверцами отсеков для вооружения и видимыми ракетами", - добавляют в Defence Blog.

В публичных заявлениях "Ростех" описывает самолет как вводимый в эксплуатацию в более широком масштабе и проходящий поэтапную модернизацию. В компании также подчеркнули, что самолет получит "обновленные системы вооружения и двигатели".

Также в сети появилась информация о потенциальных планах экспорта Су-57.

"Недавно обнародованный документ, который, как утверждается, исходит от российского государственного оборонного конгломерата "Ростех", содержит информацию о ценах, графиках поставок и планах экспорта современных истребителей "Сухого", предназначенных для нескольких иностранных клиентов. В документе среди стран, о которых идет речь, указанные Иран, Алжир и Эфиопия", - отметили в издании.

Отмечается, что такие документы были опубликованы 3 октября хакерской группировкой Black Mirror, которая утверждает, что получила доступ к более 300 внутренним документам из систем "Ростеха".

По информации группировки, в транш входят переписка, презентации и экспортные контракты, в которых описываются планы сотрудничества в области обороны, логистические договоренности, направленные на обход санкций, а также техническая документация, связанная с поставками.

"Аутентичность утечки материалов не была независимо проверена. Однако аналитики отметили, что их содержание тесно согласуется с предыдущими сообщениями о переговорах с участием Москвы и нескольких иностранных министерств обороны. Файлы также, кажется, согласуются с предыдущими сообщениями о том, что Россия продолжает искать экспортных клиентов для современных боевых самолетов, даже несмотря на то, что ее отечественная промышленность испытывает давление из-за потребностей, связанных с продолжающейся войной", - уточнили в Defence Blog.

Также документы имеют графики, внутренние меморандумы и координацию между ведомствами, которые традиционно отвечают за государственное экспортное планирование.

"Как рекламное видео, так и вероятные экспортные документы подчеркивают попытки России сохранить программу Су-57 как флагман своей аэрокосмической промышленности. Хотя самолет рекламируется как платформа пятого поколения, его производство и масштабы развертывания остаются ограниченными, и самолет еще не появился в крупных оперативных формированиях. Россия неоднократно подчеркивала, что новые самолёты вводятся в эксплуатацию и что продолжается дальнейшая модернизация", - подытожили в материале.

Другие новости об оружии

Ранее офицер Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) с позывным "Азимут" объяснил, чем отличаются подходы Украины и России к производству дронов. По его словам, когда Москва делает ставку на создание одного образца и его масштабирование, то Украина стремится локально изготавливать десятки различных дронов.

"Они (россияне - УНИАН) один какой-то образец оттачивают до рабочего состояния и потом его максимально масштабируют всем военно-промышленным комплексом. То есть в тот момент, когда в Украине будет 15 небольших производителей создавать и поставлять 15 различных видов дронов, то в России будет два, которые будут масштабированы на всю систему", - отметил "Азимут".

Также Independent рассказал, из чего сделали "Фламинго". По словам журналистов, ракета FP-5 "Фламинго" оснащена ракетой и прикрученным к ней турбовентиляторным реактивным двигателем советских времен, некоторые из этих двигателей были даже найдены на свалках.

