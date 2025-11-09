Наблюдатели фиксируют уничтожение только одного из двух складов.

Спутниковые снимки подтверждают уничтожение склада "Шахедов" в аэропорту оккупированного Донецка. Об этом сообщает украинский мониторинговый проект "Dnipro Osint Гарбуз".

"Результаты атаки беспилотниками FP-2 на склады боевых частей "шахедов" на территории Донецкого аэропорта. Полностью уничтожен один из складов, второй также получил повреждения", - говорится в аннотации к спутниковому снимку.

Осинтеры называют удар по складу "очень результативным", хотя и выражают сомнения, что там была аж тысяча "Шахедов".

"Больше склоняюсь к уничтожению около 500 боевых частей, но это также очень много, особенно для одной точки. БЧ и сам шахед поставляются на точки отдельно от разных заводов ВПК, если сами шахеды возят из Татарстана, то БЧ делают на разных заводах", - добавил "Dnipro Osint Гарбуз".

Удар по складу "Шахедов" в Донецке

Как писал УНИАН, в ночь на 6 ноября Силы специальных операций ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по базе хранения, комплектования и запуска дронов типа Shahed в аэропорту оккупированного Донецка. Мощный взрыв и последующую детонацию зафиксировали на видео многочисленные очевидцы.

Российский инсайдерский Telegram-канал "Досье шпиона" писал, что в результате удара полностью уничтожен склад боеприпасов и горючего, пункт предстартовой подготовки БпЛА и сопутствующая инфраструктура. По данным инсайдера, в момент атаки на территории Донецкого аэропорта хранилось до 1000 дронов Shahed-136 и более 1500 боевых частей к ним.

