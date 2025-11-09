Как в фильме ужасов: морпехи показали, во что оккупанты превратили Мирноград

До российского вторжения в городе проживало почти 56 тысяч человек. Сейчас осталось не более 2 тысяч.

За годы полномасштабного вторжения Россия превратила город Мирноград в Донецкой области в сплошные руины.

Как можно увидеть на видео, которое обнародовал 503-й отдельный батальон морской пехоты ВМС ВСУ, "виды" из этого населенного пункта напоминают фильм ужасов.

"Мирноград с высоты птичьего полета. В городе - ни одного уцелевшего здания", - констатировали в батальоне.

Город буквально превращен в дымящиеся руины. На кадрах, которые, очевидно, сняты с беспилотника, - высотки без окон, крыш. Жилые дома, в которых недавно жили мирные люди, сегодня развалены. Многие здания россияне буквально сравняли с землей.

До полномасштабного вторжения РФ в Мирнограде проживало около 56 тыс. человек. По данным из открытых источников, по состоянию на начало октября в городе оставалось до 2 тыс. человек.

Что происходит в Мирнограде

Напомним, украинский аналитический мониторинговый проект DeepState сообщил, что Мирноград находится под угрозой оперативного окружения со взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики. Также под угрозой вся Мирноградская агломерация, где находятся позиции бойцов СОУ.

В то же время, по данным проекта, Покровск не находится в окружении. По данным аналитиков, продолжается инфильтрация российских захватчиков в Покровск, где осуществляется как их фиксация практически во всех точках города, так и их уничтожение. Россияне "активно затягивают экипажи своих пилотов, которые помогают пехоте, и являются большим препятствием для продвижений ВСУ и прокладки в целом любой логистики". В то же время агрессор пытается затянуть туда свои минометы, потому что хотят взять логистику под более плотный огонь.

Это подтвердил и офицер Вооруженных сил Украины Андрей Ткачук. По его словам, ситуация в агломерации Покровска и Мирнограда сверхсложная. Солдаты врага присутствуют в городской застройке, где они обустроили опорные пункты. Однако, россиянам еще не удалось взять города в окружение.

