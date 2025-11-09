Исследования показали, что владельцы Android более скромные и не гонятся за статусом.

Британские психологи обнаружили любопытную закономерность: выбор смартфона многое говорит о характере владельца. Согласно исследованию Университета Линкольна, пользователи Android в среднем оказываются добрее, честнее и скромнее, чем владельцы iPhone.

Авторы исследования попросили две группы респондентов, пользователей Android и iPhone, заполнить анкеты о личных качествах и отношении к своему устройству.

Выяснилось, что большинство владельцев iPhone воспринимают свой смартфон как статусный символ и чаще придают значение внешнему виду и бренду. Пользователи Android, наоборот, склонны рассматривать телефон как утилитарный инструмент, главное, чтобы работал.

Исследователи заметили, что владельцы iPhone чаще оказываются моложе, чаще женщины, и более эмоциональны, но при этом демонстрируют меньшую склонность к скромности и честности. Пользователи Android, наоборот, чаще мужчины старшего возраста, которые меньше интересуются статусом и реже идут на обман ради выгоды.

Психолог Хизер Шоу, руководившая исследованием, пояснила, что смартфоны всё чаще становятся цифровыми отражениями своих владельцев. Люди интуитивно выбирают устройства, которые соответствуют их внутреннему образу, и поэтому даже банальная покупка телефона может многое рассказать о личности.

При этом выбор между iPhone и Android, конечно, не является абсолютным маркером морали. В исследовании участвовало всего около 500 человек, поэтому делать глобальные выводы нельзя.

