По словам офицера ГУР, россияне оттачивают один какой-то образец до рабочего состояния и потом его максимально масштабируют.

У Украины и России разные подходы к созданию беспилотных систем. В то время как Москва делает ставку на создание одного образца и его масштабирование, наша страна стремится локально изготавливать десятки разных дронов. Об этом рассказал офицер Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) с позывным "Азимут" в комментарии LIGA.net.

"Они (россияне - УНИАН) один какой-то образец оттачивают до рабочего состояния и потом его максимально масштабируют всем военно-промышленным комплексом. То есть в тот момент, когда в Украине будет 15 небольших производителей создавать и поставлять 15 различных видов дронов, то в России будет два, которые будут масштабированы на всю систему", - поделился он.

"Азимут" привел в пример российский оптоволоконный дрон "Князь Вандал Новгородский", который в РФ уже максимально масштабировали. Он сравнил этот подход с тем, что было с производством танков Т-34 во времена Второй мировой войны.

"То есть со времен Т-34 подходы не изменились. И они работают в данном случае", - подчеркнул офицер ГУР.

Также "Азимут" подтвердил, что центр "Рубикон" сейчас является одним из самых боеспособных российских подразделений БПЛА. Он отметил, что военные "Рубикона" работают и с наземными роботизированными комплексами.

"Они, как и все в целом, сейчас на этапе развития этого направления. Но надо же понимать, в чем отличие существенное украинской беспилотной системы и российской беспилотной системы", - заявил "Азимут".

РФ превращает "Шахеды" в FPV-дроны - что известно

Ранее специалист по системам связи и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что российские оккупанты массово внедряют и развивают дистанционное управление дальнобойными дронами через mesh-сети. Он рассказал, как враг превращает "Шахеды" в FPV-дроны.

"Флеш" поделился, что такие беспилотники враг может использовать для ударов по статичным целям, а также целям, которые находятся в движении, но по прогнозируемой траектории, включая поезда. По его словам, оператор, управляя дроном онлайн, может "зайти с хвоста" и попасть в локомотив или цистерну.

Эксперт объяснил, что для реализации этой идеи в России обратились к китайским производителям. Они начали поставлять под заказ специальные mesh-модемы, которые формально маркируются как Wi-Fi-оборудование, но на самом деле работают в диапазоне 1300-1500 МГц. Устройство стоит около 7 тысяч долларов и имеет выходную мощность до 10-20 Вт на канале, что позволяет обеспечить связь на 100 и более километров.

