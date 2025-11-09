Гимнастка призналась, общается ли ее ребенок со скандальным отцом.

Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова призналась, участвует ли в воспитании сына ее бывший муж-депутат и кто в конце концов помогает ей с ребенком.

В интервью программе "Ближе к звездам" бронзовая призерка Олимпиады-2016 по художественной гимнастике поделилась, что не представляет своей жизни без няни. Именно с ней Анна оставляет своего восьмилетнего сына Романа.

Гимнастка отметила, что нет родственников рядом, а отец мальчика скандальный олигарх Александр Онищенко не участвует в его воспитании.

"Наша невероятная Валя - это Ромкина воспитательница. После полномасштабного вторжения садик прекратил свое существование, а Валя осталась с нами, а мы с ней. Для меня это вообще бесценный человек, потому что действительно я одна с Ромой. Ну просто у меня в Киеве ни одного родственника, ни одного. Даже оставить ребенка - это большая проблема", - рассказала Ризатдинова.

Также Анна добавила, что старается и сама уделять максимум возможного времени сыну. В частности, она активно занимается его развитием, как спортивным, так и творческим. По словам спортсменки, у них с Ромой есть день "мамы и сына" - воскресенье, которое они каждый раз пытаются провести по-новому.

Ранее Анна Ризатдинова рассказывала о своих родителях, которые продолжают жить в Крыму.

