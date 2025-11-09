Предатель Сергей Стороженко вырос в селе, расположенном всего в двух часах езды от города, который он сейчас пытается уничтожить.

Генерал-лейтенант Сергей Стороженко, командующий 6-й общевойсковой армией РФ, является самым высокопоставленным украинским перебежчиком, ведущим войну против своей родины.

Как пишет The Telegraph, Стороженко - бывший награжденный украинский офицер, дезертировал во время аннексии Крыма Россией в 2014 году. А вырос предатель в селе в двух часах езды к западу от города, который он сейчас пытается разбомбить. Речь идет о Купянске. Миссия предателя - снова оккупировать важный опорный пункт в Харьковской области.

Задача генерал-лейтенанта Стороженко стала еще сложнее, поскольку он стремится догнать кремлевскую версию правды. Будучи дезинформирован докладами генерала, российский диктатор Владимир Путин недавно заявил, что тысячи украинских военных окружены в городе, но даже российские пропагандисты опровергли это заявление.

Аналитики Института по изучению войны утверждают, что при попытках взять город уже ликвидированы 13 тыс. российских солдат, однако серьезного прорыва достичь так не удалось.

"Обугленные руины Купянска служат предостережением о том, что Москва готова сделать с украинскими городами на линии фронта, которые отказываются сдаваться", - рассуждают журналисты издания.

В настоящее время российские войска занимают северные районы города, в то время как ВСУ контролируют восточную и южную части, согласно данным Deep State. В добавок неизвестное количество российских солдат находится в центре города.

Издание отметило, что чтобы обойти украинскую оборону и кружащие беспилотники, РФ применила тактику отправки диверсионно-разведывательных групп из двух-трех человек, чтобы проскользнуть мимо украинских позиций, однако большинство из них ликвидируется до прибытия подкрепления.

"Не будет преувеличением предположить, что генерал-лейтенант Стороженко несет ответственность за несоответствие между громкими заявлениями Путина и реальностью на местах", - написало издание.

Журналисты добавили, что его доклады попадают на стол генерала Валерия Герасимова, который напрямую докладывает Путина о ходе боевых действий.

"Генерал Герасимов с августа трубит о российских успехах в Купянске", - написало издание.

Генерал-лейтенант Стороженко, или "Сторож", как его называли офицеры, ранее командовал крупнейшим украинским подразделением в Крыму. После вторжения РФ на полуостров он перешел на сторону россиян, призвав сотни своих подчиненных последовать его примеру.

Награжденный медалью "За возвращение Крыма", он принял командование недавно сформированной 126-й бригадой береговой обороны РФ в Крыму, постоянно продвигаясь по служебной лестнице.

Он принимал участие в планировании и организации полномасштабного вторжения, командовал 35-й армией в Харькове, где до сих пор живут его родственники, и руководил операцией в Изюме, но потерпел поражение.

Ситуация в Купянске

Недавно командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Сухопутных войск ВСУ Юрий Федоренко заявил, что у Сил обороны есть успехи в Харьковской области.

Он отметил, что сейчас враг не имеет возможности пополнять личный состав, который ранее находился в Купянске.

