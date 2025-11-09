Игорь Молодан отметил, что вся семья должна собраться в самой маленькой комнате и придерживаться туристических советов.

Если отопления не будет длительное время, то необходимо иметь план эвакуации или создать условия в доме или квартире, чтобы справиться с этой ситуацией. Об этом сказал в эфире "КИЕВ24" Игорь Молодан, эксперт по безопасности.

По его словам, если отопления не будет длительное время, то есть от недели и больше, то прежде всего необходимо иметь план эвакуации в те места, где будет безопаснее.

"Если таких возможностей нет, то тогда надо переходить к плану Б - как сохранить тепло. Его мы можем сохранить на относительно непродолжительное время. Но, если брать туристический опыт и обустраиваться так, как это делают они в высокогорной местности, в зимних условиях, где задействуют автономные средства отопления, то так можно, в принципе, и перезимовать", - сказал Молодан.

По его словам, в квартире или доме надо выбрать самую маленькую комнату, где должны находиться все члены семьи.

"Придется спать вместе, в обнимку. Наиболее действенный способ согреться - это непосредственно греть друг друга. Здесь одиноким людям будет менее комфортно", - сказал эксперт.

По его словам, при возможности все же стоит приобрести небольшую палатку, которую можно поместить на кровать и так будет легче согреться.

"Этот опыт, кстати, он с Востока, где нет вообще отопления, но там небольшие холодные сезоны", - пояснил Молодан.

Он добавил, что палатку согреть будет легче, чем саму комнату. По его словам, можно для согревания использовать матрасы, одеяла, теплые вещи и спальники.

Молодан предостерегает, что надо быть осторожными при пользовании газовыми горелками. По его словам, при неправильной эксплуатации есть угроза отравления угарным газом, поэтому необходимо проветривать помещение.

Какие дома замерзнут без отопления

Как сообщал УНИАН, во время аварийных отключений отопления наиболее уязвимыми для проживания оказываются высокие панельные дома и пятиэтажки. Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Олег Попенко отмечал, что первыми замерзнут так называемые дома "хрущевки" или "панельки". Там промерзание буквально идет на часы.

После этого, по его словам, температура в квартирах упадет настолько критично, что придется сливать воду из системы отопления, чтобы избежать разрыва труб и стояков. В таком состоянии дом становится непригодным для жизни.

Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно утверждает, что высокие панельные дома замерзают еще быстрее пятиэтажек.

По ее словам, 16-этажные дома серии БПС теряют тепло быстрее всего, после них будут замерзать обычные девятиэтажные панельки, а уже только потом пятиэтажные "хрущевки".

Кирпичные пятиэтажки хрущевской эпохи имеют лучшие показатели теплосбережения по сравнению с панельными. Ведь их строили из красного кирпича, что обеспечивало естественную теплоизоляцию.

