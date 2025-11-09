Ранее Джон Коул провел успешные переговоры об освобождении 100 заложников из Беларуси.

Президент США Дональд Трамп выдвинул юриста Джона Коула на должность спецпредставителя страны в Беларуси. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.

"Я рад объявить, что Джон Коул, известный как один из величайших юристов нашей страны, чьи победы включают первое крупное дело против табачной промышленности, выдвинут на пост специального посланника США в Беларуси", - написал Трамп.

Президент США добавил, что Коул ранее провел успешные переговоры об освобождении 100 заложников и собирается освободить еще 50 человек. Он также поблагодарил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко "за его внимание к освобождению людей".

"Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!", - написал Трамп, обращаясь к Лукашенко.

Напомним, что Коул участвовал в делах, связанных с правовой защитой интересов Трампа, в частности, в период после выборов 2020 года. Позже он перешел в политико-дипломатическую сферу, став советником и доверенным лицом президента США.

США сняли часть санкций против Беларуси - что известно

Ранее Reuters писало, что Министерство финансов США 4 ноября смягчило некоторые санкции против Беларуси. В частности, были отменены ограничения против национальной авиакомпании и разрешены операции, связанные с президентским самолетом Александра Лукашенко.

В агентстве напомнили, что в сентябре Беларусь освободила 52 заключенных после того, как президент США Дональд Трамп обратился с соответствующим призывом. Взамен Беларусь получила обещание об отмене санкций в отношении национальной авиакомпании Беларуси "Белавиа".

