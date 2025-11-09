По словам аналитика, такие действия подрывают поддержку Украины со стороны Австралии.

Австралия полностью прекратила прямые закупки топлива у России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Тем не менее, с 2023 года Канберра импортировала более 3 млн тонн российских нефтепродуктов, сообщает The Guardian.

Отмечается, что в Австралию переправили миллионы тонн российской нефти через порт, частично принадлежащий австралийскому инвестиционному банку Macquarie Bank. В издании добавили, что нефтепродукты потенциально продали австралийским компаниям.

Журналисты считают, что такая торговая связь между Австралией и РФ раскрывает пробелы в правительственных санкциях. В издании подчеркнули, что Канберра отстает от Европейского Союза и Великобритании в ужесточении правил импорта.

Журналисты объяснили, что австралийские санкции позволяют осуществлять закупки российских нефтепродуктов через третьи страны. Аналитик Crea Вайбхав Рагунандан в разговоре с журналистами заявил, что это косвенно поддерживает добычу нефти в России и налоговые поступления в бюджет Кремля.

По словам аналитика, такие действия подрывают поддержку Украины со стороны Австралии. Он подчеркнул, что эта лазейка не только позволяет продолжать поставки нефти из РФ, но и предоставляет австралийским компаниям возможность заработать.

В издании поделились, что с января 2023 года Австралия закупила почти четверть своего импорта нефти из Сингапура, который, в свою очередь, импортировал из России более 22 млн тонн нефтепродуктов. Треть этих объемов поступила в универсальный терминал порта Джуронг, частично принадлежащий Macquarie Bank, а большая доля находится в собственности государственной компании Сингапура.

Орбан допустил отказ Венгрии от российской нефти - что известно

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что его страна может отказаться от российской нефти в будущем. Он отметил, что Венгрия могла бы получать нефть от Хорватии.

Орбан напомнил, что сейчас нефть поступает в Венгрию по трубопроводу "Дружба". По его словам, Будапешт хочет убедить Хорватию расширить вспомогательный трубопровод, который мог бы стать главным для страны в будущем.

