Военные нарушили базовые нормы безопасности, обсуждая сборы в соцсетях, добавил Сырский.

О сборах военных для награждения в Днепропетровской области враг, вероятно, узнал из-за нарушения норм безопасности на общение в соцсетях. Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский сказал в телефонном разговоре ведущей "ТСН. Тиждень" Алле Мазур.

Как рассказала ведущая в эфире телемарафона, Сырский сообщил, что продолжается внутреннее расследование. Его проводят параллельно со следствием Государственного бюро расследований.

По словам Сырского, которые привела телеведущая, проблема "не только в том, что был нарушен запрет на проведение торжеств в прифронтовых районах".

"Опять был групповой чат в соцсетях, и это - игнорирование базовых норм безопасности. Именно взломав сети, скорее всего, россияне узнали о собрании", - подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий также выразил соболезнования семьям погибших воинов. Он уточнил, что случай был обсужден с командирами корпусов. А также выразил надежду, что "принятые дисциплинарные решения помогут свести к нулю риски повторения подобных ситуаций".

Удар по военным во время награждения в Днепропетровской области

Как писал УНИАН, 1 ноября россияне ударили по собранию военных в одном из населенных пунктов Самаровского района Днепропетровщины, применив две баллистические ракеты и три ударных беспилотника. В результате удара были погибшие и раненые как среди военных, так и среди гражданского населения.

Впоследствии выяснилось, что военных собрали на построение для награждения. Об этом сообщил брат одного из погибших - Владимира Святненко, который служил в 35 отдельной бригаде морской пехоты.

По факту трагедии ГБР начало расследование. А в 30-м корпусе морской пехоты ВМС ВС Украины сообщили об отстранении от должностей. ГБР сообщило о подозрении командиру батальона, который отдал приказ о собрании.

