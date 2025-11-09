Зеленский отметил, что украинская ПВО нуждается в усилении.

Россияне увеличили свою ударную силу, используя больше баллистических ракет во время массированных обстрелов Украины. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

"Россияне увеличили удары, увеличили свою ударную силу, используют больше баллистики. Это означает для нас потребность в усилении ПВО, больших резервах оборудования и более четкой и оперативной работе в регионах", - сказал он.

Украинский лидер отметил, что в эти дни в большинстве областей почти круглосуточно работают ремонтные бригады, энергетики и коммунальные службы. Он похвалил работников ГСЧС Украины за их оперативность и заявил, что так должна быть построена работа всех уровней власти.

"Чиновники должны лично быть в регионах, максимальная оперативность и помощь людям", - подчеркнул президент.

Ранее первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов заявил, что в ночь на 8 ноября россияне совершили одну из самых тяжелых атак для украинского энергетического сектора за все время полномасштабной войны. Он отметил, что враг наносил массированный удар баллистическими ракетами, которые чрезвычайно сложно сбивать. По его словам, из 45 ракет, которые были применены, 32 были баллистические.

Некрасов заверил, что энергетики постепенно стабилизируют работу системы, но на это нужно время. Он отказался назвать объем дефицита электроэнергии, но подчеркнул, что значительная часть генерации оказалась под ударами.

