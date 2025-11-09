На 81 году жизни в Чернигове не стало Валентины Подвербной, которая в 65 лет путем искусственного оплодотворения родила дочь.

В Чернигове умерла Валентина Григорьевна Подвербная, которая родила дочь в возрасте 65 лет. Ее не стало на 81 году жизни. Эту новость сообщила ТСН черниговская общественная деятельница Оксана Туник-Фриз.

"Смерть подтверждена. Причиной стали возраст и болезни. Занимаемся организацией похорон", - рассказала общественный деятель.

Валентина Подвербная считается старейшей роженицей Украины, она забеременела путем искусственного оплодотворения и родила дочь.

Женщина только с третьей попытки смогла забеременеть. Дочь она назвала Анна-Мария. Несколько лет назад девочка в соцсетях рассказала, что живет в антисанитарных условиях, а также что мать рвет на ней одежду.

Кроме этого, женщина не допускала к ребенку врачей и социальные службы, заставляла девочку попрошайничать. Поэтому Анна-Мария заявила, что не хочет жить с матерью.

Из-за этого девочку изъяли у матери, сначала она была в больнице, а затем ее поместили в Центр социально-психологической реабилитации.

Новозаводской суд принял решение отобрать ребенка до достижения 14-летнего возраста без лишения Валентины Подвербной родительских прав, а затем этот срок продлили до достижения 18-летия Анны-Марии.

Впоследствии опекунство над девочкой оформила знакомая семьи - Елена Ятченко. Девочка уже два года занимается в музыкальной школе, играет на флейте и саксофоне и мечтает о музыкальном колледже.

Дочь Валентины Подвербной - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что в первый день 2025 года заместитель председателя Черниговского областного совета Дмитрий Блауш опубликовал фото в соцсети с Анной Подвербной. Отмечалось, что девочка подросла и похудела. Блауш также отметил, что Анне сделали две операции на глазах.

Также мы писали, что в 2023 году соседи Валентины Подвербной рассказали, что после того, как социальные службы изъяли у нее дочь, женщина стала очень странно себя вести. По их словам, хоть Анна с ней не уже не жила, но крики в квартире продолжались. Также, как рассказала соседка, рано утром она слышала звуки, похожие на визг, плач, а потом слова: "Я - мать, я - мать".

