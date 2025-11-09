Крис Доел уверяет, что такой павербанк может обеспечивать дом электричеством на протяжении 8 часов.

Британский инженер и ютубер Крис Доел собрал 500 аккумуляторов из одноразовых вейпов и превратил их в мощный павербанк, который способен питать его мастерскую и даже целый дом.

Крис собрал тысячи пустых вейпов, разобрал их вручную, отделив плату от аккумулятора. Процесс занял недели, ведь каждую батарею нужно было проверить, протестировать и отсортировать по уровню заряда. Слишком разряженные ячейки ниже 3 вольт шли в утиль.

После тестирования 500 крупных ячеек инженер собрал их в специальные 3D-печатные модули и объединил параллельно при помощи медных проводов. Система из семи таких блоков обеспечивала около 50 вольт, а встроенный предохранитель и модуль BMS защищали всю конструкцию от перегрузок.

Подключённый инвертор преобразовывал постоянное напряжение в переменное 240 вольт, этого оказалось достаточно, чтобы запитать всю его мастерскую: освещение, измерительное оборудование и даже компьютеры.

По словам Доела, устройство может обеспечивать энергией мастерскую до 3 дней или дом примерно 8 часов. При этом автор подчёркивает, что проект требует серьёзных инженерных знаний и строгих мер безопасности. Работа с литий-ионными элементами опасна, и повторять опыт без подготовки не стоит.

