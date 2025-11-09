Певец выложил странный пост о снах.

Певец Владимир Дантес неожиданно заговорил о неразделенной любви на фоне слухов о разрыве отношений с бизнесвумен Дашей Кацуриной.

В своем блоге в Instagram Дантес поделился неожиданным признанием о своих снах:

"Мне очень редко снятся сны. Точнее я их не помню. Но бывает, когда сильно устал или был эмоциональный взрыв (не важно положительный или отрицательный), приходят самые яркие. Это может быть или о страхах и они становятся максимально реальными и хорошо что переживаю во сне".

Артист обмолвился, что любит сны о любви и намекнул на то, что человек, о котором он мечтает, даже об этом не догадывается.

Видео дня

"Я люблю больше всего о мечтах или любви. Будучи еще во сне я пытаюсь уговорить себя не забыть их. Единственное, не бывало тех (снов - УНИАН), которые потом воплощались в реальность. А еще обожаю, когда приходит в сон любимый человек, даже если этот человек не знает, что он любимый", - написал Владимир.

К слову, в сети уже длительное время ходят слухи о том, что музыкант разорвал свои отношения с Дашей Кацуриной. Пара начала встречаться в 2022 году после разрыва своих предыдущих отношений. Тогда они ошеломили своей нестандартной историей любви, ведь их бывшие партнеры - Надя Дорофеева и Миша Кацурин - также сошлись в пару и даже поженились.

К слову, Надя Дорофеева ранее рассказывала об изменениях в жизни, а именно о диете, которой вынуждена придерживаться.

Вас также могут заинтересовать новости: