Известный украинский певец Melovin приоткрыл дверь в личную жизнь и признался, находится ли сейчас в отношениях. Также он рассказал, с кем ему легче встречаться - с парнями или девушками.

Melovin стал гостем популярной рубрики "Сколько стоит Look?", в рамках которой пообщался с блогером Николасом Кармой. Артист ответил на несколько вопросов, в частности, затронув тему отношений.

Певец признался, что пока не состоит в отношениях. По словам звезды, его сердце свободно уже долгое время, поскольку, еще не зажило от измены экс-партнера. Впрочем, Melovin добавил, что хотел бы иметь рядом любимого человека.

Также у певца спросили, с кем ему комфортнее строить отношения - с женщинами или с мужчинами, поскольку Melovin открыто говорит о своей бисексуальности.

По мнению артиста, немного легче с парнями, потому что он может с призмы собственного опыта лучше их понять. Однако, он отметил, что с девушками все же интереснее встречаться:

"По собственному опыту, легче с парнями, потому что я их максимально понимаю, но интереснее с девушками".

К слову, недавно Melovin ошеломил поклонников заявлением о преследовании со стороны известного депутата. Певец рассказал, что ситуация произошла в начале его карьеры.

