Американская и казахстанская компании будут совместно добывать вольфрам на месторождениях в Казахстане.

Американская компания Cove Capital и казахстанская Тау-Кен Самрук совместно будут разрабатывать месторождения Северный Катпар и Верхнее Кайракты в Карагандинской области Казахстана.

Как пишет казахстанское издание Курсив, это одни из крупнейших неосвоенных месторождений вольфрама в мире. Казахстанский государственный инвестиционный холдинг Самрук-Казына оценивает общие запасы вольфрама в 410 тыс. тонн.

В рамках соглашения, заключенного на полях саммита C5+1 в Вашингтоне, компании создадут совместное предприятие. Его 70% будет контролировать Cove Capital. Общий объем инвестиций оценивается в 1,1 млрд долларов, из которых 900 млн долларов может предоставить Экспортно-импортный банк США.

Сейчас ведутся подготовительные работы по завершению технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта Северный Катпар. ТЭО предусматривает создание мощностей по первичной переработке вольфрамового сырья в Казахстане. Там будут производить паравольфрамат аммония, используемый при выпуске специализированных вольфрамовых изделий, включая порошки и износостойкие детали.

Это не единственный проект, реализуемый Cove Capital в Казахстане. Компания также ищет редкие и редкоземельные металлы на участке Гремячинский в Уланском районе Восточно-Казахстанской области и на участке Акбулак в Костанайской области. Последний проект реализуется совместно с Казгеологией (дочерней структурой Тау-Кен Самрук).

Желание США укрепить связи с Центральной Азией

Напомним, что США по всему миру ищут альтернативные Китаю источники сырья и центры переработки - особенно редких элементов и ценных металлов. В свою очередь, страны Центральной Азии, в том числе Казахстан, внедряют политику диверсификации, чтобы отдалиться от РФ и Китая.

Только за первое полугодие второго срока Дональда Трампа США подписали торговые соглашения со странами Центральной Азии на общую сумму 12,4 миллиарда долларов. Сделка между американской компанией Cove Kaz Capital Group и суверенным фондом благосостояния Казахстана по разработке двух крупных месторождений является одной из их числа.

При этом Казахстан обладает уникальными месторождениями. В частности, на его территории добывают осмий, который считают самым дорогим металлом на планете. По состоянию на 2025 год его стоимость за один грамм может достигать до 10 000 долларов

