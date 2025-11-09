Снижение численности колорадского жука наблюдалось преимущественно в южных и центральных областях.

Этим летом фермеры на юге и в центре Украины заметили, что на полях значительно уменьшилось количество колорадских жуков, в некоторых местах они почти исчезли. Почему так произошло и вернется ли вредитель со временем, в интервью РБК-Украина рассказал энтомолог, младший научный сотрудник НПП "Тузловские лиманы", ведущий специалист ГУ Одесской испытательной фитосанитарной лаборатории Госпродпотребслужбы Евгений Халаим.

"Это, скорее, одноразовая акция. Снижение численности колорадского жука наблюдалось преимущественно в южных и центральных областях. Летом там царила аномальная засуха, и это вызвало уменьшение количества вредителя. Местами он даже почти исчез", - сказал специалист.

Между тем на севере и западе, где летом было влажнее и прохладнее, количество колорадских жуков не менялось, отметил Халаим.

Сейчас эксперт не прогнозирует полного исчезновения колорадского жука с полей Украины. Мол, его естественные враги существуют, но их мало. Таким, например, является клоп-периллюс (Perillus bioculatus), завезенный из Северной Америки в 60-х годах, который питается личинками вредителя.

"Клоп прижился в Украине, но его численность мала, чтобы существенно повлиять на популяцию жука. Для эффективной борьбы нужно массовое лабораторное разведение, но это довольно сложный процесс", - пояснил энтомолог.

По его мнению, нынешнее уменьшение количества колорадского жука не означает, что он исчезнет полностью: если погода будет благоприятная, популяция может быстро восстановиться уже в следующем сезоне.

Насекомые в Украине

Ранее УНИАН писал, что в Украине встретили опасную муху, которая может переносить тяжелые заболевания и портить урожай. Одессит поделился снимком мертвого насекомого, которое нашел в жилом помещении. Оказалось, что это муха-горбатка, которая обитает в государствах Средиземноморского бассейна, однако через зараженные продукты может попасть в любую другую страну. Ее личинки могут переносить инфекционные заболевания, включая холеру и миазы.

Также мы писали о нашествии опасного вредителя - минирующей моли, уничтожающей каштаны. Отмечалось, что ее личинки выедают листья изнутри, ослабляя деревья к зиме. Из-за этого насекомого Днепропетровская область в ближайшие годы может потерять значительную часть каштановых насаждений.

