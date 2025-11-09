Также военный рассказал, как россиянам все же удалось просочиться в Покровск.

Ситуация в Покровске сложная, враг разрушает город, забрасывая его управляемыми авиабомбами (КАБ).

Об этом сказал в интервью "Армия TV" Сергей Третяк (позывной "Буржуй"), командир 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша, которая держит оборону на самом горячем участке фронта - под Покровском.

"Мы будем делать все для того, чтобы он (Покровск - УНИАН) удержался, но ситуация сложная", - заверил военный.

Он отметил, что его бригада воюет на юге от Покровска:

"По факту, Покровск это наш тыл, если говорить грубо. Поэтому это создает нам дискомфорт достаточно большой и самая большая проблема это логистика. Пехота у нас воюет за пределами города, а в Покровске есть столкновения с противником, стрелковые бои", - рассказал Третьяк.

По его словам, враг просачивался в город малыми группами. Он добавил, что наступление россиян шло накатами - за день могли идти в наступление до 40 человек, но при этом идут двойками, то есть по двое россиян, которые продвигаются каждые 5-10 минут и пока происходит сосредоточение у наших военных на первый двойках, то какая-то 4 или 5 двойка уже может пролезть. "Буржуй" акцентировал, что это все накопление происходило не за один день.

Третьяк отметил, что раньше пилоты дронов вели охоту на россиян - летели по определенному маршруту и уничтожали технику и личный состав противника. По его словам, сейчас это делать трудно, потому что прибавилось работы на переднем краю. К тому же, по словам военного, у россиян есть преимущество в количестве дронов.

Третьяк рассказал, что оккупанты увеличили количество ударов КАБами по Покровску, в частности, за сутки может быть до 70 КАБов. По его словам, повторяется история, когда россияне просто уничтожают украинские города:

"Города, если учесть предыдущий наш опыт, в которые заходил противник уже не подлежат восстановлению. Дешевле новое построить, чем восстанавливать".

Ситуация в Покровске

Как сообщал УНИАН, издание DW писало, что битва за Покровск приближается к решающей точке, и наблюдатели прогнозируют, что город скоро падет под натиском россиян. Это будет иметь решающее значение для контроля над Донецкой областью.

Полковник австрийских вооруженных сил Маркус Рейснер высказал мнение, что ВСУ не уходят из Покровска по нескольким причинам. В частности, Украине необходимо обеспечить новую линию обороны за Покровском и Константиновкой. Он сказал, что Украина пытается выиграть время, остановив наступление России.

По мнению военных экспертов, если Украина потеряет Покровск, город станет главной базой для российских войск в регионе.

