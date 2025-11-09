Певица уже не впервые анонсирует концерты в Украине.

На днях скандальная певица Светлана Лобода дала концерт в Молдове, где неожиданно заявила о своем возвращении в Украину. Звезда, которая продолжает петь на русском, анонсировала выступления в украинских городах.

Из-за концерта Лободы в Кишиневе произошел не один скандал. В частности, местные жители были возмущены очередями на украинско-молдавской границе из-за забитых автобусов фанами, которые спешили на выступление певицы.

Вероятно, что именно такой спрос в музыке артистки среди слушателей из Украины и стал для нее сигналом для возвращения на родину. В TikTok появилось видео, на котором Светлана прямо со сцены заявляет о своих планах выступить и в Украине. Однако, раскрывать детали она не стала.

"Я так рада, что у нас есть возможность с вами сегодня встретиться здесь, но еще немного и я обещаю, что это будет на территории Украины, так и будет!" - подчеркнула Лобода.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка скандальной артистки приехать в Украину с концертами. В предыдущие годы она также анонсировала свои выступления, которые впоследствии были отменены из-за волны возмущения в обществе.

Светлана Лобода, хоть и разорвала все связи с Россией, до сих пор продолжает ориентироваться на русскоязычную аудиторию, выполняя, как старые, так и новые песни на русском. К слову, о неоднозначной позиции певицы недавно высказался ее кум, ведущий Анатолий Анатолич.

