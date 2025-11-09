Он отмечает, что люди, у которых есть родные на войне и у которых их нет, находятся в противостоянии.

В обществе неоднозначное отношение к мобилизации, многие люди не хотят выходить из зоны комфорта и идти воевать. Об этом сказал в интервью "Армия TV" Сергей Третяк (позывной "Буржуй"), командир 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, которая держит оборону на самом горячем участке фронта - под Покровском.

Третьяк не захотел давать оценку того, как сейчас проводится мобилизация в Украине, отметив, что "это пиковая точка, которая не нравится всем":

"И есть те две баррикады, которые между собой воюют. Одни гражданские, у которых есть в семье те, кто воюет, то они за мобилизацию и говорят, что наших родных кто-то должен менять, чтобы они имели время на передышку. А те, у кого никто не воюет и они не хотят, чтобы их родные туда шли, то они говорят, что это неправильная мобилизация, но при этом не могут ответить, какое же есть решение проблемы", - отметил он.

По его словам, понятно, что люди не хотят идти воевать, потому что все привыкли к своей зоне комфорта, а на войне ее нет, а также никто не хочет рисковать своей жизнью:

"Я знаю людей, которые два года из квартиры не выходят. Я с такими людьми не общаюсь, но таких людей знаю".

Он отмечает, что его бригада сформирована в 2022 году из людей, которые сами изъявили желание защищать свою страну. По его словам, поэтому основной костяк в бригаде - это те, кто пришли защищать государство и их не привезли "в бусе сюда насильно".

Третьяк отмечает, что сейчас очень мало приходит желающих воевать, но за счет того, что "этот костяк присутствует в бригаде", то новые люди вливаются в коллектив и также развиваются и хотят уничтожать врага.

Мобилизация в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отмечает, что в украинском обществе 40-50% составляют аграрные или рабочие профессии, поэтому логично, что именно из этих сфер будет больше всего мобилизованных.

Он признал, что украинцы видят неравенство в мобилизации, однако это не означает, что "выбирают по имущественному цензу".

Тимочко отметил, что в обществе бытует мнение, что нужно мобилизовать всех чиновников. Но, по словам эксперта, из 160 тыс. госслужащих 120 тыс. женщин, а из оставшихся 40 тыс. мужчин часть не подходит по возрасту.

