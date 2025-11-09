Китай тоже проводит такие действия вместе с Россией.

Германия и Великобритания предупредили о растущей угрозе со стороны российских и китайских космических спутников, которые постоянно обнаруживаются во время шпионажа за спутниками, используемыми западными государствами. За последние недели эти страны заявляли о частых случаях слежки, глушения и вмешательства РФ в работу их спутников в космосе. Об этом пишет CNN.

"Действия России, особенно в космосе, представляют фундаментальную угрозу для нас всех. Угрозу, которую мы больше не можем игнорировать", - отмечал министр обороны Германии Борис Писториус на конференции лидеров космической отрасли в Берлине в сентябре.

Как отметили в издании, нацеливание на спутники связи может повлиять на такие сферы, как спутниковые снимки, телекоммуникации и широкополосный спутниковый доступ к Интернету. Как добавили в глобальном аналитическом центре RAND, нарушение работы навигационных и позиционирующих систем может повлиять на военные операции, а также на гражданскую авиацию.

"Эти предупреждения появились на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, которое продолжается уже третий год. Украинские чиновники заявляют, что Москва усилила сотрудничество с Китаем, который от ее имени проводит спутниковую разведку территории Украины", - подчеркнули в CNN.

Что говорят чиновники и эксперты об угрозах спутникам в космосе?

Писториус заявил, что недавно были обнаружены два российских разведывательных спутника, которые отслеживали два спутника IntelSat. Известно, что их используют вооруженные силы Германии и ее союзники.

IntelSat - это коммерческий поставщик спутниковых услуг, флот которого используется правительствами и компаниями в США и Европе.

"Россия и Китай за последние годы быстро расширили свои возможности в космической войне: они могут заглушать, ослеплять, манипулировать или кинетически уничтожать спутники", - добавил Писториус, заявив об увеличении финансирования немецких космических программ на несколько миллиардов долларов.

В то же время глава космического командования Великобритании Пол Тедман тоже забил тревогу, отметив, что российские спутники следят за британскими объектами в космосе, а также "каждую неделю" заглушают их.

"Они имеют на борту полезные нагрузки, которые могут видеть наши спутники и пытаются собирать с них информацию", - объяснил он.

В CNN уточнили, что препятствование проводится с помощью наземной инфраструктуры, ведь Россия на протяжении многих лет развивала возможности электронной войны на фоне конфликта в Украине.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в этом году еще раз предупредил о планах РФ по разработке ядерного оружия в космосе для вывода из строя и уничтожения спутников.

Российский диктатор Владимир Путин в свою очередь подчеркивал, что Москва не планирует размещать ядерное оружие в космосе, однако РФ наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призвала государства-члены не разрабатывать космическое ядерное оружие до 2024 года, тогда как Китай воздержался от голосования.

Как работают спутники-шпионы и как их обнаруживают?

В основном космическим силам достаточно легко обнаруживать и локализовать иностранные спутники, однако сложно определить их точные возможности и намерения.

В частности заместитель директора Проекта по аэрокосмической безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Клейтон Своуп отметил, что власти делают предположения относительно планов российских спутников на основе их расположения в космосе.

"Например, если российский спутник длительное время находится вблизи европейского спутника связи, власти могут сделать вывод, что он находится там для шпионажа. Эксперты считают, что российские спутники, которые приблизились к двум спутникам IntelSat, частично используемых Германией, находились там для перехвата сигналов", - добавляют в CNN.

В то же время на более низких орбитах российские спутники ранее испытывали "предметы, похожие на оружие, и запускали снаряды", подчеркнул Своуп для CNN.

Поэтому власти могут идентифицировать спутники, похожие на те, что оснащены снарядами, чтобы определить, представляют ли они физическую угрозу для активов других стран.

"Россияне имеют опыт использования таких спутников для слежения за другими спутниками, что может вызвать у людей мысли о том, что это "спящая клетка", которая ждет возможности для удара. Очень трудно отличить угрозу в смысле оружия от угрозы в смысле сбора разведданных. Иногда приходится много гадать о возможностях спутника, а также о намерениях оператора", - объяснил эксперт.

Европа и Россия - последние новости

Ранее главный критик Кремля Михаил Ходорковский предупредил Европу о неизбежности второй холодной войны. Он отметил, что ЕС следует готовиться к длительной конфронтации с РФ, независимо от того, как будет развиваться война в Украине.

"Нам следует ожидать, что холодная война продлится не менее десяти лет", - отметил Ходорковский.

В то же время командующий ВВС Швеции Йонас Викман заявил, что НАТО должно учиться у Украины, если не хочет проиграть войну с РФ. Он добавил, что то, что происходит в Украине, является "мастер-классом по ускоренной адаптации" и четким знаком того, что "побеждает та сторона, которая учится быстрее всех".

"Тактика эволюционирует каждую неделю. Почти ни одно оружие, которым мы когда-то поддерживали Украину, сегодня не используется так, как было запланировано", - отметил Викман.

