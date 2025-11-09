Главной изюминкой здешней ярмарки является выставка "Пряничная мания", где замысловатые скульптуры, полностью сделаны из имбирных пряников.

В то время, как в Берлине, Вене, Праге и Будапеште, есть хорошо известные рождественские ярмарки, одно менее известное место может составить им вполне пристойную конкуренцию.

В Таллине столице Эстонии Рождество ощущается как нечто самобытное и волшебное, пишет Dailymail. Изюминкой праздничного сезона является выставка "Пряничная мания", которая проходит с 29 ноября по 7 января.

Более 100 художников, включая архитекторов и дизайнеров, создают замысловатые скульптуры, полностью сделанные из имбирных пряников.

Посетители могут увидеть съедобные замки, мосты и фигурки, а затем насладиться имбирным печеньем ручной работы в кафе при выставке.

Таллинская рождественская ярмарка, открытая с 21 ноября по 28 декабря, привносит сказочное очарование в Ратушную площадь.

Отмечается, что ее рождественская елка, впервые установленная в 1441 году, широко признана самой ранней общественной рождественской елкой в ​​Европе.

Сегодня большая рождественская елка по-прежнему остается центральным элементом таллинской рождественской ярмарки, продолжая многовековую традицию.

Издание отметило, что на рождественской ярмарке местные ремесленники продают традиционные эстонские праздничные блюда, такие как кровяная колбаса, свиной холодец и квашеная капуста, а также глинтвейн и сезонные угощения.

Благодаря насыщенной программе представлений каждый гость может окунуться в аутентичную атмосферу, избежав толп туристов и завышенных цен, характерных для более известных рынков.

"Таллин предлагает как ценные, так и уникальные впечатления, такие как имбирный пряник и катание на собачьих упряжках, конкурируя с другими популярными европейскими развлечениями", - сказал Кевин Нельсон, управляющий директор First Choice Holidays.

Таллин предлагает не только уникальные праздничные впечатления, но и гораздо более доступную альтернативу.

Нельсон отметил, что пребывание в Таллине на викенд обойдется всего в 174 евро на человека. Что касается еды и напитков, стоимость обедов на рынках редко превышает 12 евро, а глинтвейн стоит всего 3 евро.

В мире, где многие путешественники разочаровываются в переполненных и дорогих рождественских ярмарках, Таллин выделяется, предлагая уникальность и аутентичность.

Издание отметило, что для тех, кто хочет заново открыть для себя магию рождественских путешествий, эта небольшая столица Балтии станетсамым большим праздничным сюрпризом в Европе.

