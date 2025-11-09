Он обратил внимание на то, что в последнее время РФ все реже поднимает в воздух стратегические бомбардировщики.

Россияне пробуют модернизировать свои бомбардировщики, но безуспешно, поэтому будут переключаться на запуск ракет по Украине с наземных и морских платформ.

Об этом в эфире Радио NV сказал Павел Нарожный, основатель Благотворительной организации "Реактивная почта" и военный эксперт. Он обратил внимание на то, что в последнее время РФ все реже поднимает в воздух стратегические бомбардировщики - ракетоносители Ту-95.

"Ту-95 производства 60-70 лет. Россияне делают попытки их модернизировать, но большинство... восстанавливают исключительно путем каннибализации, то есть разбирается один борт для того, чтобы второй мог работать", - отметил Нарожный.

По его словам, украинская операция "Паутина", в ходе которой нанесены удары по аэродромам, была успешна.

"Удар был нанесен катастрофический и у врага остались исключительно Ту-160. Это более современные самолеты, но они гораздо сложнее в обслуживании, в частности, для них надо спецтопливо, не такое как для обычных самолетов, чтобы на большей скорости могли летать эти ракетоносцы", - отметил эксперт и добавил, что есть проблема и с производством, ремонтом этих самолетов.

"В ближайшее время россияне будут переключаться на "Калибры" и другие ракеты не воздушного, а наземного пуска. Возможно, еще с кораблей будут запускать, потому что авиация это очень дорого и сложно технологически. И кроме того производство требует западных технологий, а с этим у врага огромные проблемы", - подчеркнул Нарожный.

Воздушные атаки россиян

Как сообщал УНИАН, россияне инвестировали значительные средства в ремонт стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, что говорит о намерении использовать советские машины еще много лет. Соответствующие документы были представлены частной разведывательной компанией Dallas.

Согласно им, в марте в минобороны РФ утвердили и профинансировали капитальный ремонт 6 бомбардировщиков Ту-95МС.

Контракт стоимостью более $270 млн был заключен с 360-м Авиационным ремонтным заводом (Рязань) и Авиационным научно-техническим комплексом им. Г.М. Бериева (Таганрог).

