Проблема только масштабируется, и государство должно наработать решение для ее решения, считает военный.

В самовольное оставление части (укр. СЗЧ) идут преимущественно те военнослужащие, которые служат уже длительное время и которые только пришли в армию. Об этом командир подразделений операторов БпЛА, основатель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко рассказал в эфире Еспресо.

По его словам, проблему СЗЧ "вообще никто не изучает" и в Украине нет статистики, почему, как и кто идет в СЗЧ. Поэтому, говорит Луценко, есть основания считать, что цифры на сайте Генпрокуратуры "не являются точным отражением того, что на самом деле происходит".

"Во-первых, эти цифры могут быть завышены, ведь один и тот же человек может несколько раз уйти в СЗЧ. С другой стороны, если спрашивать военных о том, открыты ли уголовные производства на их побратимов, которые ушли в СЗЧ, то получается, что многие случаи не имеют открытых дел. То есть вся картина не изображена. Впрочем, эти цифры все же демонстрируют то, что эта проблема только увеличивается", - отметил военный.

Видео дня

Военнослужащих, которые идут в СЗЧ, он разделил на две категории: те, кто слишком долго служит, и те, кто только пришли в армию. По его мнению, они составляют 95% всех случаев СЗВ.

Луценко объяснил, что люди из первой категории устали, а тем временем "никто мобилизационную политику в государстве менять не хочет, резерва государство не формирует". Вторая категория, по его словам, - это преимущественно "бусифицированные".

"Эти вытянут ресурс государства в виде БОВП (БОВП - базовая общевойсковая подготовка, - ред.) и материального обеспечения, а потом где-то по дороге в воинскую часть убегают", - сказал он.

Ответственность за СЗЧ, говорит военный, несет государство и, поскольку проблема только масштабируется, призвал власти найти решение:

"Это проблема президента, парламента и правительства. Именно они должны наработать решение для решения этой проблемы".

Другие заявления Игоря Луценко о СЗЧ

Как сообщал ранее УНИАН, недавно военный сделал эмоциональное заявление о рекорде СЗЧ. Луценко рассказал, что официально в октябре в Украине самовольно оставили части 21602 военных, и это рекордное количество. По его словам, "каждые две минуты из нашей армии убегает человек". "Армия, которая разбегается, которая от месяца к месяцу теряет все больше людей из-за дезертирства и бегства из частей, является реальной опасностью для существования Украины", считает военный.

Также он поделился рецептом решения проблемы СЗЧ. По его мнению, перевод из части в часть стал очень проблемным, бойцы не могут перевестись туда, где они нужны командирам, и это приводит к СЗЧ. Луценко считает, что перевод надо сделать автоматическим - на уровне Армии+.

Вас также могут заинтересовать новости: