Этот психологический тест может рассказать, как вы справляетесь с трудными ситуациями и справляетесь ли вообще.

Когда мы сталкиваемся с проблемами, то по-разному ведем себя. Кто-то эффективно справляется с трудностями, что говорит о его высокой самооценке, уверенности в себе и своих способностях. Кто-то - не справляется с задачей или преувеличивает проблему и теряется перед ней. Как вы реагируете на вызовы жизни? Пройдите этот небольшой тест на личность, чтобы узнать.

Выберите сову - тест по картинкам на умение решать проблемы

Посмотрите на изображение и выберите птицу, что больше всего вас привлекает - она откроет ваши сильные стороны и подскажет, что нужно развивать в себе.

Сова 1

Когда дело доходит до решения проблем, вы - настоящий кладезь идей! Ваш девиз: "Проблем не существует, есть только решения!" Вы, действительно, преодолеваете препятствия так решительно, что вызываете восхищение окружающих.

Ваши сильные стороны: вы хорошо знаете себя и свои возможности и поэтому находите креативные решения. Вы также умеете анализировать трудности и можете спрогнозировать, как их решить.

Ваши слабые стороны: иногда вы действуете слишком поспешно, увлекшись своим энтузиазмом. Кроме этого, ваша щедрость толкает вас решать чужие проблемы, а это выматывает.

Совет: не стремитесь побеждать на всех фронтах - сосредоточьтесь на одной задаче, так вы будете не только эффективны, но и уравновешенны.

Сова 2

Когда вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, и она нарушает привычный ход вашей жизни, то вы можете впасть в уныние. Вы чувствуете себя потерянным, напуганным и не можете собраться с мыслями, чтобы найти решение.

Ваши сильные стороны: вы умеете смотреть в будущее с оптимизмом. Когда вы сдаете экзамен, то думаете, что все вопросы будут легкими, когда идете на собеседование - уверены, что вас примут на работу, едете в отпуск - представляете, что все будет так, как вы запланировали...

Ваши слабые стороны: прекрасно смотреть на жизнь через розовые очки, но лучше все-таки смотреть реально. Вы этого не делаете, поэтому, когда дела идут плохо, вы паникуете и не можете быстро принять решение.

Совет: привыкайте предвидеть возможные трудности! Так непредвиденные обстоятельства будут казаться менее страшными, а вы сможете лучше управлять эмоциями.

Сова 3

Когда возникает проблема, вы стараетесь о ней не думать. Вы просто ждете, пока проблема решится сама собой, а в это время занимаетесь чем-то другим. Или же идете за помощью к человеку, который, по вашему мнению, лучше других может решить вашу проблему.

Ваши сильные стороны: у вас есть удивительная способность забывать о заботах, погружаясь в свои любимые занятия или позволяя другим людям действовать вместо вас.

Ваши слабые стороны: вы недостаточно уверены в себе и в своих способностях решать проблемы. Возможно, когда-то вы пережили неудачу в подобной ситуации и теперь не хотите брать на себя ответственность и решать что-либо.

Совет: разберитесь, почему вы уходите от проблем и научитесь это контролировать. Обращайтесь за помощью к тем, кому доверяете, но постепенно разрабатывайте свою стратегию для решения трудностей.

Сова 4

Жизнь преподнесла вам столько проблем, что теперь вас уже мало что пугает. Возможно, раньше ваши реакции и были другими, но сейчас вы действуете цинично и реалистично. Вы не позволяете проблеме вовлечь вас и решаете ее отстраненно.

Ваши сильные стороны: вы умеете принимать на себя любые негативные события, которые встречаются на пути, и даже если на мгновение падаете духом, быстро восстанавливаете силы и решимость, чтобы двигаться дальше.

Ваши слабые стороны: вы недостаточно доверяете другим, и это заставляет вас решать любые вопросы без посторонней помощи.

Совет: научитесь доверять людям и понимать, что проблемы не обязательно нужно решать в одиночку. Прошлые трудности сделали вас сильнее, но сейчас пора перевернуть эту страницу.

Сова 5

Когда возникает какая-то проблема, кажется, что все неприятности в округе преследуют вас. Вы начинаете жаловать и гневаться, прежде чем приступаете к действиям.

Ваши сильные стороны: несмотря на то, что, кажется, все идет наперекосяк, вы не падаете духом. Вы умеешь быть решительными перед лицом трудностей.

Ваши слабые стороны: у вас много решимости, но вы слишком много времени тратите на размышления о мести тем, кто создал вам эти проблемы.

Совет: не позволяйте злости и раздражению управлять вами - проблемы всегда будут, но это не это не повод лишать себя спокойствия и радости. Учитесь больше улыбаться, и вы увидите, что проблемы не настолько серьезны, как вы думаете.

Сова 6

У вас, конечно, хватает проблем, но хватает и сил, чтобы с ними справляться. И, надо сказать, с ними вы справляетесь самым лучшим образом. Конечно, вы не совсем не рады, когда что-то идет не так, но у вас хватает терпения и спокойствия, чтобы не портить себе день.

Ваши сильные стороны: терпение, спокойствие, самоконтроль - они помогают всегда выходить из ситуации победителем.

Ваши слабые стороны: привычка решать проблемы других и желание помочь им может лишить вас собственного покоя.

Совет: научитесь говорить "нет, я не могу" - пока вы будете говорить "да", даже когда не должны, вы рискуете утратить внутреннее спокойствие и равновесие.

