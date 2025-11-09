Руководители многомиллиардных компаний признаются, что доверять они могут только самим себе.

Большинство людей мечтают о богатстве. Многие хотели бы стоять во главе большой бизнес-империи и управлять тысячами подчиненных, создавая новые товары или технологии. Однако люди часто недооценивают темную сторону такой жизни, пишет журнал Fortune.

Издание отмечает, что большинство бизнес-лидеров страдают от острого чувства одиночества. Согласно опросам, от 40 до 70 процентов топ-руководителей часто думают об увольнении с текущей работы из-за постоянной усталости и одиночества.

Сет Берковиц, основатель и генеральный директор кондитерского гиганта Insomnia Cookies, предупреждает молодых предпринимателей, что большой бизнес - это работа "на самом деле не для всех". "Это может быть одиноко; это одинокая жизнь. Это действительно так", - недавно сказал Берковиц журналу Fortune.

Соучредитель и генеральный директор компании Airbnb Брайан Чески тоже жалуется на одиночество.

"Став генеральным директором, я начал руководить с передовой, с вершины горы, но чем выше ты поднимаешься на вершину, тем меньше людей рядом с тобой. Никто никогда не говорил мне, насколько одиноко мне будет, и я не был к этому готов", - признался он как-то в одном интервью.

Как объяснила бывшая генеральный директор компании PepsiCo Индра Нуйи, наличие семьи на самом деле мало помогает в преодолении одиночества, ведь даже с родными невозможно говорить откровенно о работе.

"Вы не можете постоянно разговаривать со своим мужем/женой. Вы не можете разговаривать с друзьями, потому что это конфиденциальная информация о компании. Вы не можете разговаривать со своим советом директоров, потому что они ваши начальники. Вы не можете разговаривать с людьми, которые работают на вас, потому что они работают на вас", - сказала Нуйи.

Fortune приводит похожие высказывания и гендиректора Apple Тима Кука, который назвал свою работу "одинокой", хотя и заверил, что "не ищет никакого сочувствия".

О чем рассказывают миллиардеры

