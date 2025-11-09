Актер поделился, готов ли был бы снова сыграть вампира.

Популярный актер Роберт Паттинсон, известный по роли вампира Эдварда Каллена в "Сумерках", признался, готов ли когда-то вернуться к этой культовой франшизе.

В разговоре со своей партнершей по фильму "Сдохни, любимый" Дженнифер Лоуренс для Vanity Fair Паттинсон ответил на вопрос о его возвращении в "Сумерки". Несмотря на то, что актер часто иронично высказывался о вампирской франшизе, которая сделала его в свое время популярным, он заявил, что не против сыграть Эдварда еще раз.

"О, да, конечно", - с уверенностью заявил Роберт.

Коллега актера явно не ожидала такого ответа. Дженнифер иронично отметила, что лучше Паттинсону этого не делать.

Роберт Паттинсон продолжил этот диалог, с юмором отметив, что ему нравится забирать работу у молодых:

"Мне нравится отбирать роли у молодых актеров. Да, я хочу снова сыграть 17-летнего".

В этом же разговоре Лоуренс вспомнила, что также проходила пробы на роль в "Сумерках" и могла еще тогда стать партнершей Роберта. Однако, сейчас звезда "Голодных игр" признается, что не сожалеет об этой неудаче, поскольку не считает, что это ее роль.

Если возвращение Паттинсона в "Сумерки" - это пока что мечты фанатов, то его участие в третьей части франшизы "Дюна" уже официально подтверждено. Недавно актер рассказал о своем опыте на съемках фильма.

