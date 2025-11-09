Актриса не часто показывает свою семью.

Известная украинская актриса Анна Кошмал, которая держит личную жизнь взаперти, впервые за долгое время показала свою семью почти в полном составе.

В своем блоге в Instagram звезда поделилась фотографиями со своей младшей дочерью Софией, которой вскоре исполнится 8 месяцев. На кадрах можно заметить, как девочка подросла.

Софийка мило позировала у мамы на руках. Она была одета в теплый розовый комбинезон и шапочку с ушками. Сама же Анна поддержала этот "фэмили лук", выбрав для прогулки нежно-розовую куртку.

Видео дня

"Булочка Фифи in da city (в городе - УНИАН). Моя любовь", - подписала фото Кошмал.

На этом семейные кадры в блоге актрисы не закончились. Более того, ей удалось удивить поклонников редким фото с мужем.

Любимый человек звезды избегает публичности, что Анна уважает, поэтому много лет не рассекречивает его личности. Однако, она таки приоткрыла завесу таинственности и показала кадр папы с дочкой.

На фото малышка сидит на плечах у отца, гуляя с ним по ТРЦ. Правда, их лица все еще не видно.

"Пересела к папе на шею, слезет не скоро", - с юмором прокомментировала ситуацию актриса.

Также Анна Кошмал, которая является мамой двоих детей, поделилась своим опытом, дав советы молодым мамочкам.

Вас также могут заинтересовать новости: