Президент отмечает, что речь идет о лицах, один из которых является "кошельком" Путина, а другие - функционер российской военной разведки и один из коллаборационистов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкционные решения в отношении лиц, которые работают в российских правительственных структурах, в частности, приближенный к российскому главе финансист Кирилл Дмитриев. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"В сегодняшних санкционных решениях Украины - лица, работающие в правительственных структурах Путина и причастные к грабежу на временно оккупированных территориях Украины, один из его "кошельков", функционер российской военной разведки и один из коллаборационистов", - подчеркнул Зеленский.

При этом он добавил, что начинается работа по российским издательствам, которые работают на оправдание агрессии и распространение российской пропаганды в мире.

"Все в России, что ориентировано на войну, должно быть заблокировано", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Россия пытается затянуть войну, расширяет свои попытки оправдать агрессию и "нормализовать" оккупацию украинских территорий.

"Также недавно появилось и демонстративное политическое решение России о применении "санкций" против украинских чиновников, в частности против Премьер-министра Украины. Такое поведение России заслуживает значительно большего давления мира и расширения границ этого давления - как против всех источников и схем финансирования российской военной машины, так и против каждого человека, который распространяет пропаганду и затрудняет принятие решений, направленных на достижение настоящего мира. Мы дадим наши предложения новых санкций соответствующим партнерам", - отмечает он.

Как сообщает Офис президента Украины, Зеленский подписал два указа о внедрении решений СНБО по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Отмечается, что первый указ вводит санкции против восьми физических лиц, которые являются участниками преступлений против Украины и украинцев, присвоили имущество аграрного сектора, зерновые культуры, объекты культурного наследия, ведут информационные операции против нашего государства и внедряют образовательные стандарты РФ с антиукраинскими нарративами на временно оккупированных территориях Украины.

"Отныне под санкциями - российские чиновники, агент ФСБ по информационным диверсиям, представитель информационного управления Генштаба России, а также приближенный к российскому главе финансист Кирилл Дмитриев, который занимается привлечением российских инвестиций в ключевые отрасли экономики иностранных государств, и лица, которые оправдывают вооруженную агрессию РФ", - говорится в сообщении.

Другие санкции против россиян

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2025 года Украина ввела ограничительные меры против чиновников, бизнесменов и причастных к нарушениям прав человека во временно оккупированном Крыму, пропагандистов и пророссийских деятелей из Молдовы.

В частности, санкции применены против шестерых пропагандистов, среди которых Александр Роджерс, который публично отрицал существование Украины, призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, распространял антиукраинские публикации и оправдывал вооруженную агрессию России против Украины, и российский общественный деятель Екатерина Мизулина - публичная сторонница российской агрессии против Украины.

