Традиционно в Украине на кладбища ходят на проводы после Пасхи и накануне, чтобы привести в порядок могилу.

В украинской культуре посещение кладбища имеет глубокое символическое значение, однако день рождения умершего не относится к обязательным датам для поминовения. По традиции к могилам идут в Проводное воскресенье после Пасхи, на родительские субботы осенью или во время Троицы. В день рождения можно помолиться, зажечь свечу или устроить поминальный обед по собственному желанию. Об этом корреспонденту УНИАН рассказала кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела "Украинский этнологический центр" Института искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Т. Рыльского НАН Украины Елена Таран.

Можно ли идти на кладбище в день рождения умершего человека?

Вообще, в Украине на кладбища ходят на проводы после Пасхи и накануне, чтобы упорядочить могилу. Также посещают кладбище в родительские субботы. Но совсем не обязательно ходить на кладбище в день рождения. Хотя сейчас люди ходят, тем более, что инфраструктура стала более развитой. А раньше нельзя было сесть в машину и поехать, например, из центра Киева на северное кладбище. Это было очень далекое расстояние в понимании людей 100 лет назад. То есть ни правила, ни запрета посещать кладбище в этот день нет.

Как поминать умершего? Делают ли это в день его рождения?

Дело в том, что в традиционной поминальной культуре украинцев существуют календарные поминовения - в определенные дни, определенные по народному календарю и по церковному календарю, потому что в подавляющем большинстве украинцы православные христиане.

Видео дня

Однако существуют также индивидуальные календарные поминовения. Это, конечно, Поминальная неделя - приходится на следующую неделю после Пасхи, или понедельник-вторник за ней. Это так называемая Фомина неделя. В это время ходят на кладбище, это классический вариант. Каждый украинец, вероятно, имеет такой опыт. Люди поздравляют своих умерших родственников с Пасхой, подходят к могилам и говорят: "Христос воскрес". И могут выкладывать на могилы или возле могил, на специальные обустроенные столики, продукты питания для потребления вместе, вместе с предками, которые в понимании традиционного мировоззрения - перешли в другой мир и наблюдают за нами. Это такое традиционное представление. Для того, чтобы с предками держать постоянный контакт, люди и посещают кладбища.

В некоторых регионах Украины, например, в Винницкой области, на Восточном Подолье, приходят на кладбища не на неделе после Пасхи, а на Троицу. Хотя, в принципе, на Троицу поминают тех покойников, которые укоротили себе жизнь или погибли внезапно.

Существуют еще так называемые родительские субботы. Осенью они как раз - на Козьму, Демьяна, на Дмитрия, на Михаила. Мы перешли на новоюлианский календарь, и у нас сдвинулись на 13 дней все эти календарные праздники.

Стоит отметить, что наш традиционный украинский календарь вообще связан с почитанием предков, то есть любой праздник: и Рождество, и Пасха, Вознесение, Троица, эти наши Спасы - они все связаны с почитанием предков. Однако в традиционной культуре на кладбища ходят не часто.

Относительно индивидуальных поминок - связанных с покойником. Поминают традиционно на 9 дней после смерти, и 40 дней. Это обязательные дни. Обычно украинцы устраивали поминальный обед дома хотя бы за день до годовщины, но при этом могли не идти на кладбище. Например, если год приходится на 10 августа, то тогда устраивали поминальный обед 9 августа, 5 августа, но отнюдь не 11-го. Это так в традиционной культуре.

А сейчас, если человек не верующий, он может устроить поминальный обед когда угодно. Однако, подчеркиваю, на кладбище идти не обязательно, только по желанию.

Что нельзя делать в день рождения умершего?

Нет таких запретов. На день рождения можно приходить на кладбище. Единственное, что желательно не плакать, потому что можно тогда приплакать покойника. В народном представлении существовало такое поверье, что если за умершим долго плакать, то можно наплакать ему слезы на том свете.

Слезы - это вода, поэтому умерший человек будет лежать как в воде. И даже этнографы 20-х годов, да даже с середины и конца 20-го века зафиксировали такие нарративы, когда рассказчики говорили, что вот, приходил во сне такой-то умерший и просил: "Не плачь за мной, потому что я лежу в воде". Это в определенной степени такой психологический способ успокоить членов семьи, родственников.

Когда раздают конфеты (сладости) за умершего? Когда это уместно?

Относительно еды: на 9-й и 40-й дни после смерти несут в церковь панихиду: там входит определенный набор продуктов: обязательно должен быть хлеб, сахар, какая-то крупа, сладости, относительно алкоголя - разные священники говорят по-разному. Дома или на кладбище, опять же - по желанию - можно устроить поминальный обед.

Раньше, когда он заканчивался, то раздавали, так сказать, "запростибох" - чтобы Бог помянул, такие пирожки. Они должны быть горячими, потому что горячим паром питается душа. Поэтому и на поминальном обеде был обязательно горячий борщ. И обязательно первое блюдо всегда - это коливо, ритуальное поминальное блюдо.

Если во время обеда проходил какой-то путник, то это считалось в традиционном представлении очень хорошей приметой и для покойника, и для этой семьи, которая его почитает. Потому что по народным преданиям, именно в лице путешественника может прийти Бог. Ведь верующие ждут второго пришествия. И если вот такой вот человек проходил мимо - его обязательно приглашали.

Сладости раздают после поминального обеда на кладбище, кладут на могилку.

Если вам ничего не дали в руки, чтобы вы помянули кого-то, то не надо самому что-то выносить с кладбища. Тем более, не дай Бог, выкопать какой-то цветок или деревце, и посадить в жизненном пространстве живых людей.

То есть вообще такое основное табу: с кладбища нельзя нести ничего своего, если это тебе не дали в дар для того, чтобы ты помянул другого умершего. Например, какая-то семья сидит на кладбище возле могилы своего близкого. Вы проходите мимо, к вам подходит кто-то из этой группы и говорит: "Помяните такого-то". И вы можете взять эти предметы. Это может быть полотенце, это может быть платок. Это может быть какая-то еда, ну, например, печенье или банан, или яблоко. Вы благодарите, спрашиваете имя усопшего и говорите: "Помяни, Господи, душу такого-то". С этим вы можете выходить с кладбища и это вам не несет никакой опасности.

Но здесь хочу обратить внимание на такой момент: когда на неделю перед Пасхой дети ходят и собирают конфеты, то это тоже традиционно, в этом нет ничего табуированного.

Вас также могут заинтересовать новости: