Китайские автомобили теоретически могут быть средством слежки. Не исключено, что некоторые данные могут передавать России для корректировки по целям в Украине. Об этом заявил эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в эфире "КИЕВ24".
"То, что в продуктах китайских компаний всегда есть что-то непонятное, по крайней мере, это давно известная информация. Особенно это касается сложных изделий, которые имеют собственные закрытые операционные системы, в том числе и Huawei", - рассказал он.
Корсун считает, что Китай может передавать геопозицию автомобилей на территории Украины своим союзникам, включая Россию. Он объяснил, что трафик с устройств постоянно передается материнским серверам в Китае.
Эксперт отметил, что китайские компании объясняют передачу этих данных на серверы тем, что это необходимо для корректной работы автомобилей. Тем не менее, трудно определить, какая именно информация передается из-за огромного объема данных.
У офицеров израильской армии начали изымать китайские автомобили
Напомним, что ранее стало известно о том, что у офицеров израильской армии начали изымать служебные автомобили китайского производства. Службы безопасности Израиля выяснили, что системы этих машин могут быть использованы для шпионажа за военными и получения секретных данных.
Некоторые китайские автомобили оснащены системами с камерами, микрофонами, датчиками и технологиями связи, которые отправляют информацию на внешние серверы. Иногда это происходит без ведома водителя или автомобильного импортера.