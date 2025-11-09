Эксперт по кибербезопасности подчеркнул, что в продуктах китайских компаний всегда есть что-то непонятное.

Китайские автомобили теоретически могут быть средством слежки. Не исключено, что некоторые данные могут передавать России для корректировки по целям в Украине. Об этом заявил эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в эфире "КИЕВ24".

"То, что в продуктах китайских компаний всегда есть что-то непонятное, по крайней мере, это давно известная информация. Особенно это касается сложных изделий, которые имеют собственные закрытые операционные системы, в том числе и Huawei", - рассказал он.

Корсун считает, что Китай может передавать геопозицию автомобилей на территории Украины своим союзникам, включая Россию. Он объяснил, что трафик с устройств постоянно передается материнским серверам в Китае.

Видео дня

Эксперт отметил, что китайские компании объясняют передачу этих данных на серверы тем, что это необходимо для корректной работы автомобилей. Тем не менее, трудно определить, какая именно информация передается из-за огромного объема данных.

У офицеров израильской армии начали изымать китайские автомобили

Напомним, что ранее стало известно о том, что у офицеров израильской армии начали изымать служебные автомобили китайского производства. Службы безопасности Израиля выяснили, что системы этих машин могут быть использованы для шпионажа за военными и получения секретных данных.

Некоторые китайские автомобили оснащены системами с камерами, микрофонами, датчиками и технологиями связи, которые отправляют информацию на внешние серверы. Иногда это происходит без ведома водителя или автомобильного импортера.

Вас также могут заинтересовать новости: