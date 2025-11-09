Скотти Килмер заявил, что старые автомобили этого бренда были гораздо надежнее современных моделей.

Автомобили Toyota принято считать образцами надежности. Тем не менее, современные модели японского бренда все чаще критикуют за снижение качества по сравнению с автомобилями, которые выпускались еще 10 лет назад и ранее.

Опытный механик Скотти Килмер является давним сторонником автомобилей Toyota, но в одном из видео на своем YouTube-канале он резко раскритиковал современные модели этого автопроизводителя, пишет SlashGear. По словам эксперта, эти автомобили часто выходят из строя.

В своем видео Килмер заявил, что у современных автомобилей Toyota "отвратительное качество". Он рассказал о том, что у внедорожника Lexus LX (модель на базе Toyota Land Cruiser) с пробегом всего 8000 километров возник ряд проблем. В частности, один из владельцев этой модели пожаловался механику на сбои в работе информационно-развлекательной системы и некоторые проблемы с работой двигателя.

Также Килмер раскритиковал пикап Toyota Tacoma. Он заявил, что у этой модели есть проблемы с тормозами и трансмиссией. Кроме того, по его словам, пикап имеет далеко не лучшее качество сборки.

Еще одной моделью, которую раскритиковал механик, стал пикап Toyota Tundra нового поколения, который лишился двигателя V8 в пользу турбированного V6. Он добавил, что этот двигатель гораздо чаще выходит из строя.

Также Килмер привел в пример седан Toyota Camry 2007 года выпуска. По его словам, это образец надежного автомобиля, который способен проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок при должном обслуживании.

Механик признал, что Toyota умеет учиться на своих ошибках. Он выразил надежду, что автопроизводитель обратит внимание на свои проблемы и исправит их.

В издании же не согласились с оценкой Килмера. Несмотря на то, что Toyota сталкивается с некоторыми проблемами, этот бренд, как и Lexus, по-прежнему остаются лидерами отрасли в плане качества и надежности в 2025 году, согласно различным исследованиям и оценкам экспертов.

Самые ненадежные японские автомобили

Ранее в Jalopnik назвали самые ненадежные японские автомобили. Эксперты заявили, что эти модели очень часто выходят из строя.

В рейтинг вошли, в частности, кроссовер Honda Prologue и премиальный внедорожник Infiniti QX80. По словам экспертов, эти автомобили имеют низкий рейтинг прогнозируемой надежности.

Также очень ненадежными автомобилями признали кроссоверы Mazda CX-90 и CX-70. Эти модели основаны на одной платформе, но отличаются количеством посадочных мест.

