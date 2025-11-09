Священник подчеркнул, что разводов церковь не дает, и предварительное венчание разорвать невозможно.

В православной традиции брак, освященный в церкви, считается вечным союзом, который не подлежит расторжению. Однако жизнь бывает сложнее, и есть случаи, когда епископ может дать благословение на новое венчание. Как это происходит и какие документы нужны, корреспонденту УНИАН рассказал отец Мирослав.

Расторгается ли церковный брак

Отец Мирослав отмечает, что церковный брак - он же венчание - заключается в церкви и разорвать его невозможно. Кроме того, чтобы пара могла обвенчаться, она должна сначала зарегистрировать брак в ЗАГСе. В противном случае церковь не может обвенчать пару.

"Есть государственные законы и церковные законы, и мы не можем нарушать их, потому что мы живем в правовом государстве. Конечно, когда-то так было, что церковный брак был выше гражданского, но все меняется", - говорит батюшка.

Обязательно ли расторгать церковный брак, если официальный расторгнут

Как отмечает священник, именно разводов церковь не дает, и предыдущее венчание разорвать невозможно. Впрочем, возможно получить благословение епископа на второе венчание, если пара уже зарегистрировала отношения. Кроме того, если после развода мужчина или женщина взяли новый брак в ЗАГСе, но не повенчались во втором браке (хотя в предыдущем были венчаны), с точки зрения церкви - это грех.

"Это есть грех прелюбодеяния. Они (эта пара - ред.) просто прелюбодействуют. Есть заповедь, которая говорит: "Не прелюбодействуй". Человек, если нарушает закон государства, он отвечает. Если нарушает церковные законы, он тоже будет отвечать. Рано или поздно", - говорит батюшка.

Куда обратиться, чтобы обвенчаться во второй раз

По словам отца Мирослава, прежде всего нужно расторгнуть гражданский брак и получить свидетельство в ЗАГСе. Если мужчина или женщина уже разведены и живут новым браком, они должны зарегистрировать его и только после этого обратиться к священнику с запросом о благословении на второе венчание. При этом процедуры "развенчания" предыдущего брака не существует.

"Смотрите, если нет взаимопонимания и человек подходит к священнику и говорит: "Вот я хочу взять новый брак, потому что вот я развелся, есть документ, или решение суда, или решение ЗАГСа. Священник говорит: "Пожалуйста, напишите прошение и его рассмотрит церковный суд, епископ, который даст тебе благословение на следующее венчание. Это все священник должен делать, объяснять", - объясняет отец Мирослав.

Также священник, который принимает эту просьбу от человека, пишет рекомендацию от себя к епископу об отправителе.

Образец прошения благословения второго церковного брака и какие документы нужны

Также священник объяснил, что прошение к епископу состоит из:

шапки: просьба на имя епископа разрешения вступить во второй брак, указывая с каким человеком, кто и где будет венчать;

причины расторжения брака: здесь человек описывает собственные обстоятельства, которые привели к расторжению предыдущего брака, изложенные в свободной форме.

"Но обязательно должен быть этот новый брак уже зарегистрирован в органах государственной власти. Обязательно", - подчеркивает священник.

Эта процедура должна быть бесплатной, за исключением случаев, когда верующие жертвуют деньги на церковь по собственному зову.

По словам священника, такая просьба рассматривается месяц-полтора, в некоторых случаях - до двух месяцев, после чего направляется официальный документ от епископа, который дает разрешение на следующее венчание.

"Обязательно должно быть благословение за подписью епископа, и тогда священник имеет разрешение обвенчать людей", - говорит Отец Мирослав.

Кроме этого, в случаях, когда пара приходит к священнику с запросом на венчание, но один из них уже был/была женат(а), священник должен знать и о наличии предыдущего венчания. В некоторых случаях, если люди сменили место жительства, священнослужитель может отправить письмо в ту епархию, прихожанами которой являются молодожены, с запросом о наличии регистрации предыдущего церковного брака.

"Понимаете, священник должен расспросить все-таки, люди должны сказать священнику правду. Если они, например, переехали, то тогда я могу сделать так: "Вы приехали оттуда, пожалуйста, дайте телефон. Я позвоню, или дайте адрес, я напишу тому священнику, в ту церковь, епархию, у них есть документация". Венчания регистрируются и тоже есть документ о венчании, как и о крещении", - объясняет он.

Если предыдущее венчание все же было - нужно благословение епископа для повторной процедуры.

справка Мирослав Кинос священник Львовской епархии, юрист, адвокат Мирослав Кинос – священник Львовской епархии, юрист, адвокат. Родом из села Каров во Львовской области (Шептицкий район). Окончил духовную семинарию в Санкт-Петербурге в 1978 году. Также имеет юридическое образование, полученное во Львовском университете. Более 17 лет работал юристом в Сбербанке, совмещая эту работу со священническим служением.

