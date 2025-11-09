Китай снял запрет на экспорт в США товаров, произведенных из галлия, германия, сурьмы и сверхтвердых материалов.

Китай приостановил запрет на экспорт в США "товаров двойного использования", произведенных из галлия, германия, сурьмы, а также сверхтвердых материалов. Об этом сообщило агентство Reuters.

Сообщается, что Министерство торговли Китая заявило, что приостановление запрета вступает в силу с воскресенья до 27 ноября 2026 года.

Министерство также приостановило строгие проверки конечного пользователя и целевого назначения для экспорта графита двойного использования в США, о которых было объявлено вместе с запретом.

Запрет на экспорт этой категории товаров действовал с декабря 2024 года.

В пятницу Китай объявил о приостановлении других видов экспортного контроля, введенных 9 октября. В том числе расширены ограничения на некоторые редкоземельные материалы и материалы для литиевых батарей.

Торговая война США и Китая - что известно

Напомним, что лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп ранее договорились о снижении тарифов и приостановлении других торговых ограничений сроком на один год.

До того некоторое время обе страны планировали внедрение серьезного экспортного контроля. Китай планировал ограничить экспорт полезных ископаемых, в том числе, редкоземельных металлов. А США могли запретить продажу Китаю программного обеспечения, технологий и ввести дополнительные пошлины в размере 100 процентов на все товары из Китая.

