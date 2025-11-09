Дмитрий познакомился с артисткой еще в начале своей карьеры.

Певец Дмитрий Монатик поделился архивной историей, связанной с Натальей Могилевской. Он признался, за что до сих пор благодарен известной артистке.

В комментарии программе "Ближе к звездам" Монатик вспомнил, как Могилевская помогла ему поверить в себя в начале карьеры:

"Ой, я ей очень за это благодарен. Я тогда бегал абсолютно по всем кастингам, которые только были, там пробивал пороги. Я помню, как меня никуда не брали, но первый момент, когда я почувствовал, что прям что-то получается, это была вторая "Фабрика звезд".

Тогда Дмитрий остановился в шаге от прямых эфиров, чем был сильно разочарован. Однако, неожиданно ему позвонила продюсер талант-шоу Наталья Могилевская и пригласила его на повторные пробы в Киев.

"Я тогда дошел до самого финала. Я помню, как ждал, что меня наберут, сидел у телефона, но не прошел... Первый эфир "Фабрики звезд" был 6 сентября, как сейчас, помню. А через два дня после этого, 8 сентября, меня набирает Наталья Алексеевна: "Алло, Дима, привет. Это Могилевская. Приезжай в Киев, хочу еще раз на тебя взглянуть, возможно возьму тебя в балет". На следующий день я уже был в Киеве", - вспомнил певец.

Именно тогда, по словам артиста, он впервые поверил, что у него все получится.

Также Монатик показал архивное фото с Могилевской из того периода.

