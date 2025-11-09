Он считает, что россияне специально начали действия на Сумском направлении, чтобы отвлечь частично ВСУ из Донецкой области.

Возможная потеря Покровска (Донецкая область) мало связана с недостаточной помощью наших партнеров из США. Об этом в эфире Радио NV сказал Павел Нарожный, основатель Благотворительной организации "Реактивная почта" и военный эксперт.

Он отметил, что если брать сводку Генштаба ВСУ за 8 ноября, то произошло 196 боестолкновений, из которых 73 - в Покровске.

"Покровск был и есть для россиян стратегически важным. Потому что они делают абсолютно все, все свои возможности бросают, наиболее боеспособные подразделения сфокусированы именно на Покровске и Мирнограде", - отметил эксперт.

Нарожный не согласен с мнением некоторых экспертов, что Украина потеряет Покровск по причине, которая привела к потере Авдеевки, в частности, исчерпания американской военной помощи Украине.

"Я с этой точкой зрения не согласен. Причины совсем другие. Они в том, что мы знали о протискивании флангов в Покровске довольно давно. Почти с лета и надо было реагировать на каждое такое противосканирование, в частности, контратаковать", - добавил он.

По словам эксперта, враг хорошо знает наши проблемы, поэтому и было открыто еще одно - Сумское направление, где нам пришлось реагировать и перебрасывать подразделения для отражения атак.

Эксперт отметил, что нельзя говорить о том, что ситуация такая сложилась из-за недостатка американской помощи, потому что те виды вооружений, которые поставляли партнеры, не могли кардинально влиять на ситуацию на Покровском направлении.

При этом Нарожный подчеркнул, что наша серьезная проблема - нехватка личного состава. По его словам, у нас есть боеспособные подразделения, но на всю линию фронта их не хватает.

"Враг искал места, где мало людей, где они не так хорошо подготовлены и именно на этих участках они сосредотачивали все свои атаки, противоскакивая их", - объяснил Нарожный.

Ситуация в Покровске - что известно

Как сообщал УНИАН, украинский солдат Андрей в комментарии изданию "Радио Свобода" рассказал, что РФ продвигается на юге Покровска, несмотря на рост количества их жертв.

Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов тоже заявлял, что российские войска проникли на южную окраину города, пытаясь создать плацдарм для дальнейшего продвижения.

Отмечается, что за последние четыре месяца было убито или ранено около 2000 российских солдат.

