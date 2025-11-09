В титрах "Плюрибус" отдельно указывается, что искусственный интеллект не участвовал в создании шоу.

Винс Гиллиган, автор "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу", раскритиковал использование искусственного интеллекта в работе. Его научно-фантастическая драма "Плюрибус" завершает титры строкой: "Это шоу сделано людьми".

В интервью Variety Гиллиган заявил, что терпеть не может ИИ, назвав его "самой дорогой и энергоёмкой машиной плагиата в мире". По его словам, нынешний бум вокруг технологий - "куча чепухи, за которой стоят миллиардеры, мечтающие стать первыми триллионерами".

Режиссёр считает, что искусственный интеллект выхолащивает творчество и превращает его в "мешок пустоты". Поэтому "Плюрибус" принципиально снят без единой подсказки от машин.

Сюжет сериала, кстати, перекликается с этой темой: человечество в нём объединено в общий разум, и лишь героиня Кэрол, которую играет Риа Сихорн, остаётся собой, сопротивляясь ассимиляции.

Ранее Хидео Кодзима поделился, что "Плюрибус" поразил его. По словам Кодзимы, уже первая сцена мгновенно затягивает, а сам Гиллиган снова доказал, что он "настоящий гений". Разработчик предположил, что сериал может стать современной сатирой на американское общество, особенно на соцсети и разделённость в стране.

