В Discord-канале Misery пользователи прославляли российское вторжение в Украину, а у главного модератора был значок "ZOV".

Белорусская инди-игра Misery, вдохновленная атмосферой Stalker, исчезла из Steam после забастовки украинской студии GSC Game World. Разработчики оригинальной серии подали DMCA-жалобу, обвинив авторов Misery в использовании контента без разрешения.

Valve уведомила 19-летнего разработчика Maewing и издателя игры, что GSC указала на незаконное использование игровых материалов. В приложении к письму были сцены, визуально напоминающие Stalker.

Maewing отрицает заимствования и утверждает, что Misery не использует персонажей, музыку или код из Stalker. Однако проблема вообще-то и не в этом.

Видео дня

В Discord-канале Misery нашли поддержку вторжения России в Украину: пользователи спамили букву "Z" в чат, у главного модератора был значок "ZOV", а одной из кастомных реакций на сообщения в канале был логотип ЧВК "Вагнер". После этого сервер поспешно очистили от сообщений, а разработчик ввел запрет на любые политические обсуждения.

Ранее мы рассказывали, что в украинском Steam забанили пропагандистскую игру о российских военных на войне с Украиной. Проект Squad 22: ZOV был сделан по заказу Министерства обороны РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: